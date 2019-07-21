Политика
Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»Газета.Ru 00:22
Президент Украины Владимир Зеленский выложил на своем YouTube-канале запись, которая показывает проблемное состояние ракетного крейсера. Как отмечается, видеозапись демонстрирует внутреннее его состояние. Кроме того, можно увидеть коридоры с оборудованием, крышу и палубу крейсера.
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