Политика
Зеленский показал результаты анализа на наркотикиRT на русском 10:17
Ранее главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко. Утром 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Происшествия
В США мужчине мечом отрубили руку из-за кепки с лозунгом Трампа
3 апреля, вечером, в Сан-Франциско (США) мужчине мечом отрубили руку за сбитую с головы оппонента кепку с лозунгом президента Дональда Трампа, в котором предлагается вернуть Америке былое величие.
Обновлено в 00:38
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Экономика
Facebook, Twitter и Instagram не смогут использовать данные россиян
АНО «Цифровая экономика» предложила запретить иностранным компаниям использовать данные российских граждан без наличия юридического представительства в стране.
Обновлено в 10:10
Кино
Джаред Лето поделился кадрами фильма Marvel про вампира Морибуса
Американский актер Джаред Лето опубликовал в своем инстаграме первые кадры из фильма "Морибус, живой вампир".
Обновлено в 07:13
Здоровье
Медицинский городок с первой многопрофильной больницей и медколледжем построят в Ингушетии
Власти Ингушетии планируют создать в регионе медицинский городок, который будет состоять из первой в республике многопрофильной больницы и медицинского колледжа, сообщает в пятницу пресс-служба главы региона.
Обновлено в 09:55
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Здоровье
Росстат: более половины россиян занимались самолечением
Более 2% россиян в возрасте старше 15 лет, нуждающихся в медицинской помощи, обращались за помощью к народным целителям, гомеопатам и экстрасенсам вместо врачей, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:31
Происшествия
На базе морской авиации в США произошла стрельба
В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Энергетика
Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти
Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Саудовская Аравия может отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если США примут антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), пишет Reuters.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено в 09:13
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Происшествия
В московском суде произошла массовая драка
В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Единоборства
Кокляев принял вызов Емельяненко провести бой по правилам бокса
10 мая Емельяненко-младший проведет бой по правилам MMA против бразильца Луиса Энрике.
Обновлено в 07:52
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 03:34
Общество
Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России
Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Краснодар» предложил 9 млн евро за хавбека «Морейренсе»
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Авто
УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей
Для борьбы с преждевременной коррозией металла УАЗ начал использование американской технологии и катафорезный грунт нового поколения компании PPG.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Волкер заявил, что Россия «влияет» на Украину с помощью RT и Sputnik
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в эфире PBSNews, что Россия использует RT и Sputnik для влияния на ситуацию на Украине.
Обновлено в 10:23
Политика
Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400
Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
Авто
Заряженный Mercedes-AMG CLA 35 показали на тизере
Компания Mercedes-Benz опубликовала в соцсетях первый тизер Mercedes-AMG CLA 35.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Ольга Бузова наехала на дизайнера Беллу Потемкину за плагиат
Ольга Бузова наехала на дизайнера Беллу Потемкину за плагиат Модельеру пришлось спешно оправдываться перед звездой в Instagram.
Обновлено в 09:45