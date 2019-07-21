Политика

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»РИА Новости 18:52

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина". Ролик опубликован в YouTube-канале Зеленского "ЗЕ!Президент". На кадрах видно состояние "Украины" снаружи и изнутри, демонстрируются коридоры и крыша крейсера.
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Зеленский показал на видео крейсер «Украина» изнутри

РБК22:22

Строящийся украинский крейсер оказался грудой ржавого железа

Вести.Ru21:59

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

РИА Новости18:52

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

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Зеленский показал на видео плачевное состояние «Украины»

Газета.Ru19:49

Зеленский показал видео с ржавой «Украиной»

Life.ru19:40

Зеленский продемонстрировал на видео ржавую «Украину»

Lenta.ru21:53
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:15, Вашингтон
Армия и оружие

Шведские «уничтожители» российских Су-57 оказались не нужны Швейцарии

Швейцария отказалась покупать шведские истребители, способные «порвать» Су-57.
Обновлено в 19:56
Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено в 23:07
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Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Украина собирается купить списанные корабли советской постройки

Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Единоборства

Получивший отек мозга после боя Дадашев находится в коме

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезную травму в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, находится в медикаментозной коме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:48
Футбол

Крылья Советов — Арсенал (Тула) 2:3

Во втором туре Премьер-лиги «Крылья Советов» проиграли дома тульскому «Арсеналу» (2:3). На Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию.
Обновлено в 04:25
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Сериал «Воронины» прекращает существование

На протяжении 10 лет сериал «Воронины» не покидает эфиры телеканала. Знаменитую семейку полюбили тысячи зрителей.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В ЛНР рассказали об обстреле Первомайска украинскими силовиками

Обновлено в 20:25
Путешествия

В России появился новый вид туризма

Обновлено в 21:00
Общество

Пляж возле АЭС «Фукусима-1» открылся для посетителей после аварии

Возле атомной электростанции "Фукусима-1", где восемь лет назад произошла авария, для посетителей открылся пляж "Китайзуми".
Обновлено в 20:29
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Обновлено в 08:16
Космос

Корабль «Союз МС-13» с космонавтами отправился на МКС

Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 13:15
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено вчера в 08:17
Армия и оружие

Бригада ВСУ выразила готовность дать отпор России в Чернобыле

Обновлено в 19:00
Музыка

Во второй день фестиваля «Нашествие» выступят группы ДДТ и Lumen

Группы ДДТ и Lumen выступят сегодня, 20 июля, во второй день всероссийского рок-фестиваля «Нашествие», который проходит в городе Большое Завидово Тверской области.
Обновлено в 03:51
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Происшествия

Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком

Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено в 22:52
Армия и оружие

Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом

Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено в 11:06
Общество

В Екатеринбурге закрасили еще один стрит-арт фестиваля «Карт-бланш»

Обновлено в 07:24
Космос

Послание соседу: что сказал Нил Армстронг полвека назад на Луне

Оказалось, что в небольшом городке в штате Огайо, в котором жил Нил Армстронг в детстве, были у их семьи соседи по фамилии Кински – муж с женой, которые нередко ссорились друг с другом.
Обновлено в 12:05
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Авто

Volvo отзывает 500 тысяч автомобилей по всему миру

Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, сообщает Neue Zürcher Zeitung.
Обновлено в 19:22
Спорт

Великая в драматическом финале проиграла украинке Харлан на ЧМ-2019

Обновлено в 14:59
Здоровье

Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики

Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.
Обновлено в 09:26
Футбол

Экс-тренер «Милана» рассказал об отношении к геям

Бывший главный тренер итальянского "Милана" Арриго Сакки рассказал о своем отношении к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает известный спортивный журналист Танкреди Палмери.
Обновлено в 20:48
Общество

Синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами

"Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России", - сказал Тишковец.
Обновлено в 22:57
Культура

Стендап-лекция о Гарри Поттере ждёт жителей Владивостока

Воскресная стендап-лекция, посвящённая литературе, пройдёт во Владивостоке 21 июля в 18:07.
Обновлено в 20:30
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Опубликован рейтинг автомобилей-первооткрывателей

Первым автомобиль Benz Patent-Motorwagen был создан Карлом Бенцем (1844–1929) в 1886 году.
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Армия и оружие

The Times узнала о кризисе в НАТО из-за покупки Турцией С-400

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
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