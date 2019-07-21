Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина". Ролик опубликован в YouTube-канале Зеленского "ЗЕ!Президент". На кадрах видно состояние "Украины" снаружи и изнутри, демонстрируются коридоры и крыша крейсера.

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