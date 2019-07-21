Политика
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»РИА Новости 18:52
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина". Ролик опубликован в YouTube-канале Зеленского "ЗЕ!Президент". На кадрах видно состояние "Украины" снаружи и изнутри, демонстрируются коридоры и крыша крейсера.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:15, Вашингтон
Армия и оружие
Шведские «уничтожители» российских Су-57 оказались не нужны Швейцарии
Швейцария отказалась покупать шведские истребители, способные «порвать» Су-57.
Обновлено в 19:56
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено в 23:07
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Единоборства
Получивший отек мозга после боя Дадашев находится в коме
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезную травму в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, находится в медикаментозной коме, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:48
Футбол
Крылья Советов — Арсенал (Тула) 2:3
Во втором туре Премьер-лиги «Крылья Советов» проиграли дома тульскому «Арсеналу» (2:3). На Sports.ru можно было посмотреть видеотрансляцию.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Сериал «Воронины» прекращает существование
На протяжении 10 лет сериал «Воронины» не покидает эфиры телеканала. Знаменитую семейку полюбили тысячи зрителей.
Обновлено в 19:00
Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено в 21:00
Общество
Пляж возле АЭС «Фукусима-1» открылся для посетителей после аварии
Возле атомной электростанции "Фукусима-1", где восемь лет назад произошла авария, для посетителей открылся пляж "Китайзуми".
Обновлено в 20:29
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Космос
Корабль «Союз МС-13» с космонавтами отправился на МКС
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 13:15
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 08:17
Музыка
Во второй день фестиваля «Нашествие» выступят группы ДДТ и Lumen
Группы ДДТ и Lumen выступят сегодня, 20 июля, во второй день всероссийского рок-фестиваля «Нашествие», который проходит в городе Большое Завидово Тверской области.
Обновлено в 03:51
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено в 22:52
Армия и оружие
Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом
Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено в 11:06
Космос
Послание соседу: что сказал Нил Армстронг полвека назад на Луне
Оказалось, что в небольшом городке в штате Огайо, в котором жил Нил Армстронг в детстве, были у их семьи соседи по фамилии Кински – муж с женой, которые нередко ссорились друг с другом.
Обновлено в 12:05
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Авто
Volvo отзывает 500 тысяч автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, сообщает Neue Zürcher Zeitung.
Обновлено в 19:22
Здоровье
Новороссийский врач вылечил 4-летнего мальчика, которому не смогли помочь зарубежные медики
Семья возила сына на обследование в лучшие клиники страны, четыре раза они ездили за границу, где медики все же выяснили, в чем причина приступов.
Обновлено в 09:26
Футбол
Экс-тренер «Милана» рассказал об отношении к геям
Бывший главный тренер итальянского "Милана" Арриго Сакки рассказал о своем отношении к футболистам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, передает известный спортивный журналист Танкреди Палмери.
Обновлено в 20:48
Общество
Синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами
"Природа сжалится над москвичами и жителями Центральной России", - сказал Тишковец.
Обновлено в 22:57
Культура
Стендап-лекция о Гарри Поттере ждёт жителей Владивостока
Воскресная стендап-лекция, посвящённая литературе, пройдёт во Владивостоке 21 июля в 18:07.
Обновлено в 20:30
Авто
Опубликован рейтинг автомобилей-первооткрывателей
Первым автомобиль Benz Patent-Motorwagen был создан Карлом Бенцем (1844–1929) в 1886 году.
Обновлено в 01:34