Политика
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»РИА Новости 18:52
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина". Ролик опубликован в YouTube-канале Зеленского "ЗЕ!Президент". На кадрах видно состояние "Украины" снаружи и изнутри, демонстрируются коридоры и крыша крейсера.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что на предстоящей неделе погода в столичном регионе и центральной части России начнёт улучшаться.
Обновлено в 20:12
Политика
В посольстве Украины испортили все бюллетени для выборов в Раду
В Индии на избирательном участке, где должно было состояться голосование на выборах в украинскую Раду, были испорчены все бюллетени.
Обновлено в 17:46
Единоборства
Дадашев находится в медикаментозной коме после операции
Обновлено в 17:01
Политика
Британия начала искать российский след в задержании Ираном ее танкера
Британская разведка расследует версию о причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero, пишут СМИ.
Обновлено в 20:59
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир
Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено в 18:09
Политика
В России могут ввести ученую степень PhD
Министерство науки и высшего образования рассматривает возможность включения в список ученых степеней в РФ зарубежной PhD (Doctor of Philosophy).
Обновлено в 12:47
Футбол
Валерий Карпин: «Не сомневался, выпускать ли Гацкана»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) заявил, что у него не было мыслей не выпустить хавбека Александра Гацкана в его прощальной игре.
Обновлено в 17:24
Наука
Долететь и адаптироваться на Марсе космонавтам поможет красное вино
Обновлено вчера в 02:31
Космос
«Роскосмос» и РАН намерены создать новые луноходы
Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что корпорация "Роскосмос" и РАН намерены разработать новые российские луноходы.
Обновлено в 12:34
Футбол
Олег Кононов: «Большое количество негатива после „Сочи“? Мы привыкли к этому»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался о матче 2-го тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 14:35
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 18:53
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Мужчина, которому отказали стюардессы, «заминировал» самолет
Как выяснило следствие, 65-летний житель Сербии пригласил стюардесс на ужин, а когда они отказались, он позвонил в аэропорт Никола Тесла с сообщением о бомбе в самолете, на котором девушки должны были отправиться в полет.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Виктория Боня отказалась от ботокса
Обновлено в 18:36
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Германии на строительный магазин упал небольшой самолет
Небольшой самолет врезался в строительный магазин в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщает издание Bild.
Обновлено в 08:34
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено в 04:23
Авто
В Сети появились рендеры BMW 8-Series Shooting Brake
Рендеринг от JB Cars показывает новый BMW 8-Series Shooting Brake, выглядящий лучше, чем двухдверное купе.
Обновлено в 06:10
Культура
Стендап-лекция о Гарри Поттере ждёт жителей Владивостока
Воскресная стендап-лекция, посвящённая литературе, пройдёт во Владивостоке 21 июля в 18:07.
Обновлено в 20:30
Наука
Создан новый материал для литиевых аккумуляторов
Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
Обновлено вчера в 08:55
Интернет
Компания Google получила патент на гибридный ноутбук «2-в-1»
На этой неделе патентное бюро США выдало поисковому гиганту соответствующий патент на гибридный ноутбук «2-в-1».
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Отряд писателей-фантастов и футурологов появится во Французской армии
Военное ведомство ведет переговоры с рядом писателей и специалистов в области футурологии, их имена не раскрываются.
Обновлено в 16:50
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено вчера в 02:59
Здоровье
В паллиативном отделении Рождественской больницы за год получили помощь более 70 человек
Губернатор Костромской области во время рабочей поездки в Шарьинский район посетил паллиативное отделение Рождественской больницы.
Обновлено в 16:13