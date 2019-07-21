Политика

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»РИА Новости 18:52

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина". Ролик опубликован в YouTube-канале Зеленского "ЗЕ!Президент". На кадрах видно состояние "Украины" снаружи и изнутри, демонстрируются коридоры и крыша крейсера.
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Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

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Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
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