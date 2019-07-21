Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»RT на русском вчера в 23:26

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Видеозапись с судном опубликована на YouTube-канале «ЗЕ!Президент». На кадрах можно увидеть палубу крейсера, коридоры с оборудованием, а также крышу.
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Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»

Газета.Ru00:22

Зеленский показал на видео крейсер «Украина» изнутри

РБКвчера в 22:22

Зеленский показал видео с ржавой «Украиной»

Life.ruвчера в 19:40

Зеленский продемонстрировал на видео ржавую «Украину»

Lenta.ruвчера в 21:53

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

Известиявчера в 20:41

Строящийся украинский крейсер оказался грудой ржавого железа

Вести.Ruвчера в 21:59

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

РИА Новостивчера в 18:52
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:49, Вашингтон
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие

Режим прекращения огня начал действовать в Донбассе после обстрела

Обновлено вчера в 18:33
Политика

Медведев поздравил Дамаск с 75-летием установления дипотношений

Обновлено в 03:38
Политика

На Украине начались досрочные выборы в Раду

На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 22:31
Гаджеты

Android улучшит поддержку беспроводных наушников

Обновлено вчера в 17:40
Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Оппозиция предложила Собянину обсудить недопуск на выборы в Мосгордуму

Оппозиционные кандидаты, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму, выступили с совместным заявлением, в котором предложили мэру столицы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия

Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
Футбол

РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове

Обновлено в 01:58
Кино

Создатель оригинального «Оно» подал в суд на создателей ремейка фильма

Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

На Ямале восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов

Участок железной дороги в Приуральском районе ЯНАО, где утром в субботу с рельсов сошли 11 грузовых вагонов, открыт для движения после восстановительных работ, сообщает пресс-служба Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено в 01:27
Технологии

FT: на тысячах мобильных телефонов установлено следящее ПО

По данным FT, 54% людей, замеченных в домашнем насилии по отношению к близким, использовали шпионские программы для слежки.
Обновлено в 01:58
Единоборства

Олейник попал в больницу после боя с Харрисом

Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).
Обновлено в 03:22
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей

На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Общество

Американская журналистка рассказала о восхитившем ее месте в Москве

Обновлено вчера в 20:41
Политика

На Украине к 9:00 не открылось восемь избирательных участков

Восемь избирательных участок для голосования на досрочных выборах в Верховную раду по состоянию на 09:00 часов утра воскресенья пока не начали свою работу.
Обновлено в 02:40
Религия

Праздник Казанской иконы Божией Матери отметят в Котельниках

В воскресенье в подмосковных Котельниках пройдет празднование Дня Казанской иконы Божией Матери, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 21:00
Наука

Лазер и микробный белок вживили зрительные образы в мозг мышей

Можно сказать, что искусственная активация нейронов зрительной коры грызунов внедрила в их мозг галлюцинации.
Обновлено 19 июля в 13:19
Армия и оружие

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

Обновлено в 02:38
Футбол

«Зенит» на выезде сыграет с «Сочи» в рамках РПЛ

Обновлено в 02:48
Экономика

Инвестиции в краудфандинг ограничат 600 тыс. рублей в год

Рядовые граждане смогут вложить в краудфандинговые проекты не более 600 тыс. руб. в год, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено вчера в 13:40
Здоровье

Топ-5 самых эффективных средств от запора назвали медики

Лидером Топ-5 самых лучших средств от запора медики назвали волокно подорожника, которое вырабатывается из семян растения.
Обновлено вчера в 09:11
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам

Обновлено в 02:13
Экономика

Амстердаму надоели чужие данные

В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).
Обновлено в 03:10
Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир

Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 03:37
Технологии

Клавиатура Input Club Keystone учитывает глубину нажатия клавиш

В переключателях установлены датчики на эффекте Холла, что позволяет анализировать глубину нажатия клавиш.
Обновлено в 02:36
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
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