Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Видеозапись с судном опубликована на YouTube-канале «ЗЕ!Президент». На кадрах можно увидеть палубу крейсера, коридоры с оборудованием, а также крышу.

Политика Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

Футбол РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.

Политика На Украине начались досрочные выборы в Раду На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.

Происшествия Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.

Политика Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.

Общество Обнаружен источник вони в Омске Минприроды Омской области установило источник неприятного запаха, на который жаловались жители Советского и Кировского округов .

Происшествия Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.

Происшествия Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.

Футбол Кононов: «Ребята решили играть на удержание, это неправильно» Команда начала играть на удержание, не играя в футбол. Команда должна продолжать играть в футбол, который мы играли на протяжении 90 минут.

Политика Опубликованы данные экзитпола по итогам первых двух часов выборов Юрист и адвокат Татьяна Монтян опубликовала данные экзитпола по состоянию на 10:00

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето Летняя погода в столичный регион вернется не следующей неделе. По крайней мере, так говорят синоптики.

Кино Пьер Ришар получил приз на кинофестивале в Ессентуках Приз «За высокое служение искусству» получил на кинофестивале «Хрустальный ИсточникЪ» в городе Ессентуки (Ставропольский край) французский актер Пьер Ришар, сообщили 20 июля в пресс-службе фестиваля.

Политика Восемь избирательных пунктов не открылись на Украине Отмечается, что по состоянию на 9.00 по мск не открылись восемь избирательных участков. Уточняется, что еще 16 открылись с опозданием.

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Транспорт В московских аэропортах задержали и отменили 26 рейсов В столичных аэропортах к полудню 21 июля задержали или отменили 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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