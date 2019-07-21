Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»RT на русском вчера в 23:26
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Видеозапись с судном опубликована на YouTube-канале «ЗЕ!Президент». На кадрах можно увидеть палубу крейсера, коридоры с оборудованием, а также крышу.
Читать в источнике
Оценить184
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Футбол
Стали известны точные даты выхода Мамаева и Кокорина на свободу
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины
Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:41
Футбол
РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове
Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.
Обновлено в 04:41
Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Обнаружен источник вони в Омске
Минприроды Омской области установило источник неприятного запаха, на который жаловались жители Советского и Кировского округов .
Обновлено в 06:12
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Обновлено вчера в 12:45
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Футбол
Кононов: «Ребята решили играть на удержание, это неправильно»
Команда начала играть на удержание, не играя в футбол. Команда должна продолжать играть в футбол, который мы играли на протяжении 90 минут.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Опубликованы данные экзитпола по итогам первых двух часов выборов
Юрист и адвокат Татьяна Монтян опубликовала данные экзитпола по состоянию на 10:00
Обновлено в 05:41
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Летняя погода в столичный регион вернется не следующей неделе. По крайней мере, так говорят синоптики.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Новоорском районе произошло стихийное бедствие
Обновлено вчера в 03:07
Кино
Пьер Ришар получил приз на кинофестивале в Ессентуках
Приз «За высокое служение искусству» получил на кинофестивале «Хрустальный ИсточникЪ» в городе Ессентуки (Ставропольский край) французский актер Пьер Ришар, сообщили 20 июля в пресс-службе фестиваля.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Восемь избирательных пунктов не открылись на Украине
Отмечается, что по состоянию на 9.00 по мск не открылись восемь избирательных участков. Уточняется, что еще 16 открылись с опозданием.
Обновлено в 06:21
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами.
Обновлено в 04:40
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили 26 рейсов
В столичных аэропортах к полудню 21 июля задержали или отменили 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 06:19
Гаджеты
Nokia готовит к анонсу две новых модели Nokia 6.2 и Nokia 7.2
Легендарная компания Nokia готовит к дебюту две новых модели своих телефонов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:15
Кино
Вышли два новых трейлера сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вернуть пиву, которое в 2011 году приравняли к алкогольному напитку, самостоятельный статус.
Обновлено вчера в 06:11
Общество
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август не будет удачным
Павел Глоба решил ответить на этот вопрос и дал прогноз в отношении трех знаков Зодиака.
Обновлено 19 июля в 23:29
Кино
90 лет со дня рождения Петра Щербакова
90 лет назад родился советский актер театра и кино Петр Щербаков. Будущий артист появился на свет в Калужской губернии.
Обновлено в 04:44