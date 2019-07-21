Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»RT на русском вчера в 23:26
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Видеозапись с судном опубликована на YouTube-канале «ЗЕ!Президент». На кадрах можно увидеть палубу крейсера, коридоры с оборудованием, а также крышу.
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Футбол
Де Лигт: «Деньги не являются ключевым фактором для меня»
Деньги не являются ключевым фактором для меня.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность
Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.
Обновлено в 07:43
Общество
Тайфун «Данас» обрушился на юг Приморья
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего с балкона по деревьям
Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего по деревьям с балкона в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 08:09
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Обновлено вчера в 12:45
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду
Обновлено в 05:41
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Политика
В Донецкой области найдены заполненные протоколы выборов в Раду
В Бахмуте Донецкой области найдены пустые бланки протоколов, подписанные членами избирательной комиссии по итогам голосования населения за выбор членов в парламент Украины задолго до начала голосования.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Демонстранты окружили штаб-квартиру полиции в Гонконге
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено 19 июля в 10:14
Армия и оружие
Фото секретного американского танка появились в Сети
Новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку» В серийное производство танк будет запущен в 2026 году.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Невидимые убийцы. Какого оружия больше всего боятся моряки
Скрытность, универсальность, способность доставить к цели сразу сотни килограммов тротила — порой торпеды угрожают кораблям больше, чем даже самые высокоскоростные ракеты.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Общество
Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Заявление в прокуратуру на родителей детей-инвалидов с просьбой «принять меры прокурорского реагирования» подал мэр г. Кунгура Пермского края.
Обновлено в 07:19
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
США усилят оккупацию Европы
Ушедший год назад в отставку генерал — заместитель генерального секретаря НАТО — Браус и директор института политики безопасности в Кильском университете Краузе опубликовали доклад о планах Российской Федерации воевать внутри Европы.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе
Обновлено в 07:14
Космос
Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКС
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией.
Обновлено в 04:25