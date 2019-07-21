Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»RT на русском вчера в 23:26

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Видеозапись с судном опубликована на YouTube-канале «ЗЕ!Президент». На кадрах можно увидеть палубу крейсера, коридоры с оборудованием, а также крышу.
Читать в источнике
Обсудить75

Подробнее о событии

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

RT на русскомвчера в 23:26

Зеленский поделился видео с кошмарным состоянием крейсера «Украина»

Газета.Ru05:48

В России раскрыли причину плачевного состояния крейсера «Украина»

URA.Ru04:36

«Украина» заржавела и никуда не поплывет

Комсомольская правда05:55

Зеленский показал на видео крейсер «Украина» изнутри

РБКвчера в 22:22

Зеленский показал видео с ржавой «Украиной»

Life.ruвчера в 19:40

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

РИА Новостивчера в 18:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Футбол

«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове

Обновлено в 06:33
Футбол

Де Лигт: «Деньги не являются ключевым фактором для меня»

Деньги не являются ключевым фактором для меня.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

Обновлено в 06:46
Футбол

Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Политика

Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика

Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность

Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.
Обновлено в 07:43
Общество

Тайфун «Данас» обрушился на юг Приморья

Обновлено в 07:10
Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего с балкона по деревьям

Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего по деревьям с балкона в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 08:09
Политика

В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом

Обновлено вчера в 12:45
Энергетика

В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума

В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье

Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Политика

ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду

Обновлено в 05:41
Происшествия

Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Политика

В Донецкой области найдены заполненные протоколы выборов в Раду

В Бахмуте Донецкой области найдены пустые бланки протоколов, подписанные членами избирательной комиссии по итогам голосования населения за выбор членов в парламент Украины задолго до начала голосования.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Демонстранты окружили штаб-квартиру полиции в Гонконге

Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Украинские военные сорвали перемирие

Обновлено в 06:40
Происшествия

Украинские военные подорвались на мине после начала перемирия

Обновлено в 05:36
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено 19 июля в 10:14
Армия и оружие

Фото секретного американского танка появились в Сети

Новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку» В серийное производство танк будет запущен в 2026 году.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Невидимые убийцы. Какого оружия больше всего боятся моряки

Скрытность, универсальность, способность доставить к цели сразу сотни килограммов тротила — порой торпеды угрожают кораблям больше, чем даже самые высокоскоростные ракеты.
Обновлено в 01:00
Политика

Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины

Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками

«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Общество

Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов

Заявление в прокуратуру на родителей детей-инвалидов с просьбой «принять меры прокурорского реагирования» подал мэр г. Кунгура Пермского края.
Обновлено в 07:19
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Шесть человек пострадали в аварии с такси в центре Саратова

Обновлено в 07:19
Армия и оружие

США усилят оккупацию Европы

Ушедший год назад в отставку генерал — заместитель генерального секретаря НАТО — Браус и директор института политики безопасности в Кильском университете Краузе опубликовали доклад о планах Российской Федерации воевать внутри Европы.
Обновлено в 04:30
Политика

Появились первые данные экзитполов на выборах в Верховную Раду

Обновлено в 07:34
Происшествия

Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе

Обновлено в 07:14
Космос

Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКС

Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией.
Обновлено в 04:25
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное