Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Видеозапись с судном опубликована на YouTube-канале «ЗЕ!Президент». На кадрах можно увидеть палубу крейсера, коридоры с оборудованием, а также крышу.

Футбол Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.

Политика Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

Экономика Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.

Происшествия В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего с балкона по деревьям Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего по деревьям с балкона в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Энергетика В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.

Происшествия Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.

Происшествия Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.

Политика В Донецкой области найдены заполненные протоколы выборов в Раду В Бахмуте Донецкой области найдены пустые бланки протоколов, подписанные членами избирательной комиссии по итогам голосования населения за выбор членов в парламент Украины задолго до начала голосования.

Космос Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.

Армия и оружие Фото секретного американского танка появились в Сети Новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку» В серийное производство танк будет запущен в 2026 году.

Армия и оружие Невидимые убийцы. Какого оружия больше всего боятся моряки Скрытность, универсальность, способность доставить к цели сразу сотни килограммов тротила — порой торпеды угрожают кораблям больше, чем даже самые высокоскоростные ракеты.

Политика Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины Зеленский заявил, что, если человек независимый и профессиональный экономист, то у него есть шансы стать премьером Украины.

Происшествия Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками «Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.

Политика Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш» Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".

Общество Мэр Кунгура пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов Заявление в прокуратуру на родителей детей-инвалидов с просьбой «принять меры прокурорского реагирования» подал мэр г. Кунгура Пермского края.

Единоборства Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.

Армия и оружие США усилят оккупацию Европы Ушедший год назад в отставку генерал — заместитель генерального секретаря НАТО — Браус и директор института политики безопасности в Кильском университете Краузе опубликовали доклад о планах Российской Федерации воевать внутри Европы.