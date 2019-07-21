Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»RT на русском вчера в 23:26

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Видеозапись с судном опубликована на YouTube-канале «ЗЕ!Президент». На кадрах можно увидеть палубу крейсера, коридоры с оборудованием, а также крышу.
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Строящийся украинский крейсер оказался грудой ржавого железа

Вести.Ruвчера в 21:59

Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»

Газета.Ru00:22

Зеленский показал на видео крейсер «Украина» изнутри

РБКвчера в 22:22

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»

RT на русскомвчера в 23:26

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

Известиявчера в 20:41

Зеленский показал видео с ржавой «Украиной»

Life.ruвчера в 19:40

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

РИА Новостивчера в 18:52
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Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой

Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

На Украине начались досрочные выборы в Раду

На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено 19 июля в 10:14
Происшествия

На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов

При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 06:14
Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Политика

В Иране объяснили причину захвата британского танкера

19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал заявление, в котором сообщил о захвате британского нефтяного танкера в Ормузском проливе, на юге Ирана, из-за несоблюдения международных законов мореплавания.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие

Бессрочное перемирие в Донбассе вступило в силу

В свою очередь в Народной милиции ЛНР сообщили также о соблюдении бессрочного перемирия.
Обновлено в 01:41
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
Политика

Появилось видео, как Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Украинский президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака.
Обновлено 19 июля в 10:15
Гаджеты

LG готовит новое семейство смартфонов M Series

Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.
Обновлено в 02:12
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом представителю США Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходящего в Сан-Антонио.
Обновлено в 02:17
Кино

Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам

Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.
Обновлено в 02:08
Единоборства

Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA

Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Обновлено в 01:48
Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено 19 июля в 18:10
Армия и оружие

В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных

В Грузии с 27 июля по 9 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2019, в них примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.
Обновлено вчера в 08:39
Энергетика

Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливо

Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране.
Обновлено 19 июля в 16:53
Наука

Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу

Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено вчера в 06:24
Авто

Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам

Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу

Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 00:59
Единоборства

Уайт пережил нокдаун, но победил Риваса

Британский тяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) победил по очкам колумбийца Оскара Риваса (26-1, 18 КО) и сохранил титул временного чемпиона мира по версии WBC.
Обновлено вчера в 22:46
Культура

В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Обновлено вчера в 04:36
Футбол

«Арсенал» разгромил «Фиорентину» на Международном кубке чемпионов

Обновлено вчера в 20:27
Энергетика

«Россия проспала энергопереход»: что мы потеряем

Ситуация отчасти напоминает тезис "Россия проспала сланцевую революцию" примерно пятилетней давности.
Обновлено в 01:00
Политика

Мальчик из Тулуна рассказал Путину об утонувшем детсаде

Обновлено 19 июля в 07:32
Общество

Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

В Брянской области загорелся дом-интернат для престарелых

Обстоятельства возгорания выясняются.
Обновлено в 01:11
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1

Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

В Ленобласти виновник аварии со смертельным исходом ударился в бега

Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

СМИ: новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку»

Обновлено в 00:22
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
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