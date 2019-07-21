Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»RT на русском вчера в 23:26
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Видеозапись с судном опубликована на YouTube-канале «ЗЕ!Президент». На кадрах можно увидеть палубу крейсера, коридоры с оборудованием, а также крышу.
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Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой
Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено 19 июля в 10:14
Происшествия
На железной дороге на Ямале сошли с рельсов 13 вагонов
При ЧП на участке железной дороги Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда, причины случившегося выяснит комиссия, сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).
Обновлено вчера в 06:14
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Политика
В Иране объяснили причину захвата британского танкера
19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал заявление, в котором сообщил о захвате британского нефтяного танкера в Ормузском проливе, на юге Ирана, из-за несоблюдения международных законов мореплавания.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе вступило в силу
В свою очередь в Народной милиции ЛНР сообщили также о соблюдении бессрочного перемирия.
Обновлено в 01:41
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Появилось видео, как Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Украинский президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака.
Обновлено 19 июля в 10:15
Гаджеты
LG готовит новое семейство смартфонов M Series
Наблюдатели полагают, что LG готовит к выпуску новое семейство смартфонов M Series.
Обновлено в 02:12
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл нокаутом представителю США Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проходящего в Сан-Антонио.
Обновлено в 02:17
Кино
Фильм «Мстители: Финал» устанавливает новый рекорд по кассовым сборам
Очередной фантастический фильм из киновселенной Marvel «Мстители: Финал» (Avengers: Endgame) установил новый мировой рекорд кассовых сборов и похоже обойдет знаменитый блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар» (Avatar, 2009), который удерживал мировую пальму первенства в течение последних 10 лет.
Обновлено в 02:08
Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBA
Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Обновлено в 01:48
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено 19 июля в 18:10
Армия и оружие
В учениях НАТО в Грузии поучаствуют более 3000 военных
В Грузии с 27 июля по 9 августа пройдут международные учения Agile Spirit 2019, в них примут участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран — членов и партнёров Североатлантического альянса.
Обновлено вчера в 08:39
Энергетика
Путин объяснил, почему опасно сильно ограничивать рост цен на топливо
Президент РФ Владимир Путин считает, что нельзя сильно ограничивать рост цен на моторное топливо, так как это может привести к остановке развития нефтепереработки в стране.
Обновлено 19 июля в 16:53
Наука
Airbus представила концепт пассажирского самолета, похожего на птицу
Крупнейший европейский концерн Airbus представил концепт уникального пассажирского самолета-птицы.
Обновлено вчера в 06:24
Авто
Volkswagen Tayron установил рекорд по продажам
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная принца Гарри пригласила Кейт Миддлтон на свадьбу
Британская певица Элли Голдинг, являющаяся бывшей возлюбленной принца Гарри, выходит замуж за 26-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.
Обновлено в 00:59
Единоборства
Уайт пережил нокдаун, но победил Риваса
Британский тяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) победил по очкам колумбийца Оскара Риваса (26-1, 18 КО) и сохранил титул временного чемпиона мира по версии WBC.
Обновлено вчера в 22:46
Культура
В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:36
Футбол
«Арсенал» разгромил «Фиорентину» на Международном кубке чемпионов
Обновлено вчера в 20:27
Энергетика
«Россия проспала энергопереход»: что мы потеряем
Ситуация отчасти напоминает тезис "Россия проспала сланцевую революцию" примерно пятилетней давности.
Обновлено в 01:00
Политика
Мальчик из Тулуна рассказал Путину об утонувшем детсаде
Обновлено 19 июля в 07:32
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Брянской области загорелся дом-интернат для престарелых
Обстоятельства возгорания выясняются.
Обновлено в 01:11
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
В Ленобласти виновник аварии со смертельным исходом ударился в бега
Обновлено вчера в 23:55