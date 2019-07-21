Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»RT на русском вчера в 23:26
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Видеозапись с судном опубликована на YouTube-канале «ЗЕ!Президент». На кадрах можно увидеть палубу крейсера, коридоры с оборудованием, а также крышу.
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Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
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Глава NASA считает поиски жизни на Марсе необходимыми
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Анджелина Джоли рассказала, кого сыграет в «Вечных»
Анджелина Джоли неожиданно появилась на фестивале Comic-Con в Сан-Диего и сообщила, что сыграет Тену в фильме "Вечные" в кинематографической вселенной Marvel, сообщает Entertainment Weekly.
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Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
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Выборы на Украине: все участки заработали штатно
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Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
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Роскомнадзор заблокировал 30 тысяч онлайн-казино
Роскомнадзор с начала 2019 года закрыл более 30 тыс. сайтов и сообществ, причастных к нелегальным онлайн-казино.
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На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
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Медуза производит пять светящихся белков, ранее неизвестных науке
Светящийся зеленый белок GFP был выделен из медузы и широко используется в качестве маркера для изучения работы генов у разных организмов.
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«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
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Что касается российского представительства на ELMS, то стоит отметить 17-е место болида команды Панис-Бартез, за рулем которого был в том числе и Константин Терещенко.
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Политика
Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook
Суды в прошлом уже не раз отклоняли похожие иски к Facebook о свободе слова, уточнила судья.
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Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой прямо с тренировки
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко увезли на скорой помощи прямо с тренировки.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
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ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Украинские военные подорвались у Счастья
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Футбол
Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»
В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Футбол
Канте из-за травмы покинул предсезонные сборы «Челси»
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте был вынужден покинуть расположение клуба на сборах в Японии.
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Замглавы МИД РФ Рябков встретился с президентом Венесуэлы
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.
Обновлено вчера в 19:53
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Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
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Происшествия
На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.
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Происшествия
Митинг в поддержку оппозиции в Москве собрал десятки тысяч человек
В Москве прошел митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
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50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
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Житель Белграда сообщил о бомбе в самолете из-за симпатии к стюардессе
Житель Белграда сообщил о бомбе в самолете из-за симпатии к стюардессе.
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40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
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«Я забыл паспорт». Парубий проголосовал на выборах в Раду
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий приехал на избирательный участок в Дом офицеров 21 июля к 11:00 без паспорта.
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«Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался в воскресенье в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 18:55