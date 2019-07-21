Политика

Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»RT на русском вчера в 23:26

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина». Видеозапись с судном опубликована на YouTube-канале «ЗЕ!Президент». На кадрах можно увидеть палубу крейсера, коридоры с оборудованием, а также крышу.
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В России раскрыли причину плачевного состояния крейсера «Украина»

URA.Ru04:36

Зеленский показал видео с ржавой «Украиной»

Life.ruвчера в 19:40

Зеленский показал на видео крейсер «Украина» изнутри

РБКвчера в 22:22

Зеленский продемонстрировал на видео ржавую «Украину»

Lenta.ruвчера в 21:53

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

Известиявчера в 20:41

Зеленский показал убожеское состояние крейсера «Украина»

Газета.Ru00:22

Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»

РИА Новостивчера в 18:52
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:23, Вашингтон
Политика

Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений

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Космос

Глава NASA считает поиски жизни на Марсе необходимыми

Обновлено в 03:29
Кино

Анджелина Джоли рассказала, кого сыграет в «Вечных»

Анджелина Джоли неожиданно появилась на фестивале Comic-Con в Сан-Диего и сообщила, что сыграет Тену в фильме "Вечные" в кинематографической вселенной Marvel, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками

«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Выборы на Украине: все участки заработали штатно

Обновлено в 04:50
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Общество

Роскомнадзор заблокировал 30 тысяч онлайн-казино

Роскомнадзор с начала 2019 года закрыл более 30 тыс. сайтов и сообществ, причастных к нелегальным онлайн-казино.
Обновлено в 02:35
Происшествия

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
Обновлено в 04:52
Здоровье

Ученые заявили о вреде школьных каникул

Американские ученые доказали, что длительные летние каникулы плохо влияют на психику учеников и преподавателей.
Обновлено в 04:05
Наука

Медуза производит пять светящихся белков, ранее неизвестных науке

Светящийся зеленый белок GFP был выделен из медузы и широко используется в качестве маркера для изучения работы генов у разных организмов.
Обновлено в 03:43
Кино

«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов

Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Экономика

Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян

Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций (МФО) являются россияне, которые заняты в бюджетной и финансовой сферах.
Обновлено вчера в 21:41
Автоспорт

Русинов победил, Терещенко не финишировал

Что касается российского представительства на ELMS, то стоит отметить 17-е место болида команды Панис-Бартез, за рулем которого был в том числе и Константин Терещенко.
Обновлено в 02:25
Политика

Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook

Суды в прошлом уже не раз отклоняли похожие иски к Facebook о свободе слова, уточнила судья.
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой прямо с тренировки

Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко увезли на скорой помощи прямо с тренировки.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия

Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье

Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1

Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

Украинские военные подорвались у Счастья

Обновлено в 04:40
Футбол

Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»

В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

Обновлено в 02:38
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Канте из-за травмы покинул предсезонные сборы «Челси»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте был вынужден покинуть расположение клуба на сборах в Японии.
Обновлено в 03:57
Политика

Замглавы МИД РФ Рябков встретился с президентом Венесуэлы

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провел встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.
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Происшествия

Митинг в поддержку оппозиции в Москве собрал десятки тысяч человек

В Москве прошел митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 11:14
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50 лет назад состоялась высадка на Луну

Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
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Житель Белграда сообщил о бомбе в самолете из-за симпатии к стюардессе

Житель Белграда сообщил о бомбе в самолете из-за симпатии к стюардессе.
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40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира

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«Я забыл паспорт». Парубий проголосовал на выборах в Раду

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий приехал на избирательный участок в Дом офицеров 21 июля к 11:00 без паспорта.
Обновлено в 05:13
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«Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался в воскресенье в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Степан Тимофеевич Полторак
Украинский военный деятель
Украинский военный и государственный деятель. Министр обороны Украины с 14 октября 2014. Генерал армии Украины в отставке.
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