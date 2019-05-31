Политика
Зеленский показал фото с тренировки в администрации президентаDiscover24 05:02
Владимир Зеленский, украинский лидер, разместил на своей страничке в соцсети «Фейсбук» фотографии с тренировки, проведенной им в здании президентской администрации. В подписи к своему посту президент Украины в шутку отметил, что «хоть гантели остались на месте».
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