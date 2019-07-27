Президент Украины Владимир Зеленский загорал на одном из пляжей Одессы и решил поделиться в Facebook фотографией с отдыха. Под постом он иронично подчеркнул, что выходные прошли без охраны в окружении местных жителей.

Зеленский показал фото с отдыха на пляже Одессы

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