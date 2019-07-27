Политика
Зеленский показал фото с отдыха на пляже ОдессыТелеканал 360° 11:05
Президент Украины Владимир Зеленский загорал на одном из пляжей Одессы и решил поделиться в Facebook фотографией с отдыха. Под постом он иронично подчеркнул, что выходные прошли без охраны в окружении местных жителей.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
Здоровье
Челябинцам, собравшим миллион на операцию дочери, отказали в визе
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Происшествия
На несанкционированной акции в Москве задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:36
Политика
В России хотят запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
Во главе "значимых информационных ресурсов" не смогут быть иностранные граждане.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
5-летняя Лиза Галкина сделала папе массаж с «новым элементом»
Ближе к вечеру пятилетняя Лиза решила сделать папе массаж, чтобы он расслабился. Трогательный момент засняла на видео сама Пугачева.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Зеленского попросили о запуске поездов в Крым
Обновлено вчера в 09:31
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Москве
Отмечается, что лайнер Airbus A319 совершил экстренную посадку. Самолет сел в столичном Внуково.
Обновлено в 17:10
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Авто
Старую Toyota Supra превратили во внедорожник с мотором от КамАЗа
Хозяин не стал утруждаться поисками оригинальных комплектующих и установил в купе дизельный двигатель Cummins 6BT объемом 5.9литра.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Брест освободили от гитлеровцев 75 лет назад
В результате Люблинско-Брестской операции 28 июля 1944 года войска Первого Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского освободили Брест.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова устроила скандал на фестивале «Жара» из-за Лепса
Жена известного исполнителя Стаса Михайлова Инна устроила скандал на фестивале «Жара», который проходит в Баку, — женщину возмутило, что ведущий вечера решил сравнить ее мужа с другим популярным певцом Григорием Лепсом.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась «постельным» снимком с подругой
Анфиса Чехова поздравила близкую подругу с днем рождения необычным способом, поделившись с подписчиками их совместным снимком в постели.
Обновлено в 13:25
Авто
«Русский Гелик» за 1,2 млн рублей: уже выпущено семь автомобилей
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
ВС Венесуэлы сообщили об очередном вторжении самолёта-разведчика США
Самолёт-разведчик США снова вошёл в зону ответственности венесуэльских авиадиспетчеров без предупреждения, сообщило Стратегическое оперативное командование ВС Венесуэлы в Twitter.
Обновлено в 17:16
Культура
Эксперт: российская анимация становится успешной в формате экспорта
Российские анимационные фильмы становятся успешными на международном рынке, сообщила в субботу исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0".
Обновлено в 05:57
Авто
Почему водители со стажем не используют брызговики
Среди автолюбителей ходят упорные слухи о том, что отсутствие брызговиков может быть чревато штрафом в 500 рублей или даже отказом в регистрации транспортного средства.
Обновлено в 07:35
Наука
Ученые нашли источник «материнского инстинкта»
Клетки — рецепторы окситоцина (OXTR-Venus), как видно, в большом количестве содержатся в мозге самок (верхний ряд), при этом у самцов они отсутствуют (нижний ряд) «Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей», — подчеркнул Теруяма.
Обновлено вчера в 11:45
Космос
Доказана теория относительности Эйнштейна
Международная группа ученых подтвердила общую теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A* в центре Млечного Пути.
Обновлено вчера в 00:36
Экономика
«Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Российские подростки разбились на мотоцикле
Обновлено в 16:10
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Происшествия
На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой
Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2
Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Два самолета США провели разведку у Крыма
Два самолета США провели разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 около берегов Японии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:11