Политика
Зеленский пока себя никак не проявил, заявил ПутинРИА Новости 10:33
Президент Украины Владимир Зеленский пока себя никак не проявил, поживем - увидим, заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность контактов с украинским коллегой.
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Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании - одно, после выборов - другое. Поживем - увидим, посмотрим.
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