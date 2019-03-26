Политика

Зеленский пока себя никак не проявил, заявил ПутинРИА Новости 10:33

Президент Украины Владимир Зеленский пока себя никак не проявил, поживем - увидим, заявил российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность контактов с украинским коллегой.
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Владимир Путин
Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, мы видим противоречивые высказывания: в ходе предвыборной кампании - одно, после выборов - другое. Поживем - увидим, посмотрим.
— Владимир ПутинРИА Новости 10:33

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