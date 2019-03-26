Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актеромПолит.ру 10:47
Путин отметил, что Зеленский называет Россию «врагом и агрессором». При этом он выразил надежду, что знакомство с новым украинским лидером все же состоится. Путин оценил Зеленского как хорошего актера.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки
Актриса Мария Порошина, недавно родившая своего пятого ребенка, разоткровенничалась в соцсети.
Обновлено в 14:34
Футбол
Сарри: Не предам «Наполи», если возглавлю «Ювентус»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дал комментарий по поводу того, предаст ли он "Наполи", если возглавит "Ювентус".
Обновлено в 11:37
Автоспорт
Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике
На автодроме имени Жиля Вильнева прошла первая свободная практика, лучшим в которой стал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 12:06
Общество
Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства
Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин
Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Политика
Чайка призвал вернуть прокурорам право на аресты
Трудовые права и оправдательные приговоры: о чём было выступление Чайки в Госдуме "Те предложения о поправках, которые вносить будем точечные, – они проблему не решат, надо кардинально менять вопрос о полномочиях прокурора в процессе", – заявил глава ведомства (цитата по "Ведомостям").
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Пентагон поставил Турции ультиматум по С-400
Исполняющий обязанности руководителя Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США свернут сотрудничество с Турцией по F-35 в случае, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400.
Обновлено в 14:49
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45
Происшествия
СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме
В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:03
Политика
Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь
Обновлено в 13:48
Общество
«Потеплеет и снова похолодает»: синоптики рассказали о погоде на выходных в Челябинске
Похолодание в Челябинске, наконец, снова сменит тепло. Погода наладится уже на выходных.
Обновлено в 06:05
Общество
Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Гаджеты
В «Яндексе» объяснили причины плохих продаж «Яндекс.Телефонов»
Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что причиной плохих продаж «Яндекс.Телефона» было его неверное представление для потребителей.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Космос
Жители 70 стран дадут имена планетным системам
Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Гаджеты
Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на смартфоны
Facebook запретил Huawei продавать смартфоны с предустановленными приложениями компании. Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 07:51
Футбол
«Реал» начал продавать футболки Азара
В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне.
Обновлено в 11:19
Теннис
Джокович и Тим доиграют полуфинал «Ролан Гаррос» в субботу
Обновлено в 13:14
Происшествия
В Петербурге катер врезался в мост
В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32