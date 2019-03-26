Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актеромПолит.ру 10:47

Путин отметил, что Зеленский называет Россию «врагом и агрессором». При этом он выразил надежду, что знакомство с новым украинским лидером все же состоится. Путин оценил Зеленского как хорошего актера.
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Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин

РИА Новости10:33

Путин заявил, что Зеленский пока себя никак не проявил

ФАН11:52

Путин оценил актерскую игру нового президента Украины

Lenta.ru10:56

Путин: Зеленский — хороший актёр

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«Мне никто не предлагал»: Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским

ТК Звезда10:30

«Он хороший актер»: Путин о Зеленском

Газета.Ru10:17

Путин рассказал об отношении к Зеленскому

Телеканал Санкт-Петербург10:42
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Обновлено в 02:59
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Политика

Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России

Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Здоровье

Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес

Актриса Порошина призналась в нехватке мужской поддержки

Актриса Мария Порошина, недавно родившая своего пятого ребенка, разоткровенничалась в соцсети.
Обновлено в 14:34
Футбол

Сарри: Не предам «Наполи», если возглавлю «Ювентус»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри дал комментарий по поводу того, предаст ли он "Наполи", если возглавит "Ювентус".
Обновлено в 11:37
Автоспорт

Гран-при Канады. Хэмилтон стал лучшим в первой практике

На автодроме имени Жиля Вильнева прошла первая свободная практика, лучшим в которой стал гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон.
Обновлено в 12:06
Общество

Власти Барселоны разрешили достроить храм Святого Семейства

Мэрия Барселоны решила предоставить разрешение на ведение строительных работ храма Святого Семейства (Sagrada Familia).
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР

В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин

Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Политика

Чайка призвал вернуть прокурорам право на аресты

Трудовые права и оправдательные приговоры: о чём было выступление Чайки в Госдуме "Те предложения о поправках, которые вносить будем точечные, – они проблему не решат, надо кардинально менять вопрос о полномочиях прокурора в процессе", – заявил глава ведомства (цитата по "Ведомостям").
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Пентагон поставил Турции ультиматум по С-400

Исполняющий обязанности руководителя Пентагона Патрик Шанахан заявил, что США свернут сотрудничество с Турцией по F-35 в случае, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400.
Обновлено в 14:49
Общество

Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет

Обновлено в 13:45
Происшествия

СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме

В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:03
Политика

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

Обновлено в 13:48
Общество

«Потеплеет и снова похолодает»: синоптики рассказали о погоде на выходных в Челябинске

Похолодание в Челябинске, наконец, снова сменит тепло. Погода наладится уже на выходных.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено в 15:31
Общество

Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы

В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.
Обновлено в 11:44
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Гаджеты

В «Яндексе» объяснили причины плохих продаж «Яндекс.Телефонов»

Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что причиной плохих продаж «Яндекс.Телефона» было его неверное представление для потребителей.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Экономика

Ростовская область привезла из Петербурга 187,5 млрд рублей инвестиций

Обновлено в 11:11
Космос

Жители 70 стран дадут имена планетным системам

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Гаджеты

Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на смартфоны

Facebook запретил Huawei продавать смартфоны с предустановленными приложениями компании. Об этом 7 июня сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 07:51
Футбол

«Реал» начал продавать футболки Азара

В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне.
Обновлено в 11:19
Теннис

Джокович и Тим доиграют полуфинал «Ролан Гаррос» в субботу

Обновлено в 13:14
Происшествия

В Петербурге катер врезался в мост

В Санкт-Петербурге прогулочный катер въехал в опору моста, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:35
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
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