Путин назвал Зеленского хорошим актеромПолит.ру 10:47

Путин отметил, что Зеленский называет Россию «врагом и агрессором». При этом он выразил надежду, что знакомство с новым украинским лидером все же состоится. Путин оценил Зеленского как хорошего актера.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.

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Армия и оружие Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

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