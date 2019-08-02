Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставкеRT на русском 06:52
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины. Об этом проинформировала его пресс-служба. «Мы не держимся за власть», — заявил Зеленский.
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с чего всё началось
По его словам, с самого начала была договоренность написать заявление на увольнение, если кто-то не будет справляться с обязанностями, сообщается на сайте президента Украины.Взгляд.ру06:36
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Энергетика
Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа
Курс валют по отношению к рублю вырос на фоне того, как нефть Brent подешевела на 7%, в 21:03 мск ее цена на Лондонской бирже достигла $60,49 за баррель и позже скорректировалась до $60,95.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Футбол
Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы
В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.
Обновлено вчера в 14:56
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Политика
Поликлиникам Астраханской области требуется реконструкция – Бабушкин
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным по поручениям, данным главой государства в феврале и мае этого года в Ахтубинске.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
58-летний Цекало и его молодая жена готовятся стать родителями
Если слухи подтвердятся, то этот ребенок станет четвертым для Цекало и первым для его 28-летней супруги.
Обновлено в 07:42
Экономика
Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа
Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
Обновлено 31 июля в 05:50
Теннис
Грачева не смогла выйти в четвертьфинал в Вашингтоне
Напомним, ранее в четвертьфинал пробилась другая российская теннисистка Анна Калинская, которая теперь сыграет с Кристиной Младенович из Франции.
Обновлено в 02:31
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:21
Технологии
Delivery Club обвинили в нарушении патентных прав
Мужчина обвиняет компанию по доставке еды в использовании его технологии.
Обновлено в 03:55
Футбол
ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро
Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.
Обновлено в 07:55
Путешествия
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Авто
У российских дилеров появился обновлённый кроссовер Mercedes-Benz GLC
В российских дилерских центрах Mercedes начали появляться первые товарные экземпляры рестайлингового кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено в 08:00
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Игры
GTA 5 поставила личный рекорд по онлайну после обновления с казино
Благодаря обновлению The Diamond Casino & Resort онлайн Grand Theft Auto 5 стал рекордным с момента запуска игры.
Обновлено вчера в 12:03
Экономика
Крупные компании выступили против «консерватизма» ЦБ
2 августа стало известно, что крупные компании пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на «консерватизм» Центробанка, который предложил переходный «безрейтинговый» подход к оценке коэффициентов риска по кредитам.
Обновлено в 03:27