с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины. Об этом проинформировала его пресс-служба. «Мы не держимся за власть», — заявил Зеленский.

Энергетика Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа Курс валют по отношению к рублю вырос на фоне того, как нефть Brent подешевела на 7%, в 21:03 мск ее цена на Лондонской бирже достигла $60,49 за баррель и позже скорректировалась до $60,95.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Футбол Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Политика Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».

Происшествия Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.

Политика Поликлиникам Астраханской области требуется реконструкция – Бабушкин Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным по поручениям, данным главой государства в феврале и мае этого года в Ахтубинске.

Шоу-бизнес 58-летний Цекало и его молодая жена готовятся стать родителями Если слухи подтвердятся, то этот ребенок станет четвертым для Цекало и первым для его 28-летней супруги.

Экономика Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.

Теннис Грачева не смогла выйти в четвертьфинал в Вашингтоне Напомним, ранее в четвертьфинал пробилась другая российская теннисистка Анна Калинская, которая теперь сыграет с Кристиной Младенович из Франции.

Финансы Курс доллара пробил отметку в 65 рублей Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья острова Суматра в Индонезии.

Технологии Delivery Club обвинили в нарушении патентных прав Мужчина обвиняет компанию по доставке еды в использовании его технологии.

Футбол ЦСКА отказался продать Чалова в «Кристал Пэлас» за 15 млн евро Московский футбольный ЦСКА отклонил предложение лондонского клуба "Кристал Пэлас" о покупке российского нападающего Федорва Чалова за 15 миллионов евро.

Путешествия Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.

Авто У российских дилеров появился обновлённый кроссовер Mercedes-Benz GLC В российских дилерских центрах Mercedes начали появляться первые товарные экземпляры рестайлингового кроссовера Mercedes-Benz GLC.

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.

Шоу-бизнес Три года назад Елену Малышеву спасли от рака Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.

Экономика Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг "Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Интернет Apple приостановила прослушивание пользователей Siri Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Происшествия Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.

Игры GTA 5 поставила личный рекорд по онлайну после обновления с казино Благодаря обновлению The Diamond Casino & Resort онлайн Grand Theft Auto 5 стал рекордным с момента запуска игры.