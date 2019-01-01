Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
РИА Новости
вчера в 17:42

Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.
РИА Новостивчера в 17:42

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На пост президента Украины претендует комик

Вести.Ruвчера в 19:57

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

РИА Новостивчера в 17:42

Владимир Зеленский официально объявил о вступлении в президентскую гонку на Украине

Эхо Москвывчера в 18:10

Зеленский заявил о намерении баллотироваться на пост президента Украины

RT на русскомвчера в 18:10

Украинский артист Зеленский заявил о намерении баллотироваться на пост президента

ТАССвчера в 17:51

За пост президента Украины поборется комик Зеленский

URA.Ruвчера в 19:20

Шоумен Зеленский объявил о своем участии в выборах президента Украины

Известиявчера в 17:27
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Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького

Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось

Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов после взрыва газа и последующего обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Хоккей

Как сборная России победила Канаду на МЧМ-2019

Обновлено в 01:58
Космос

Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом

Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Военные США извинились за «новогоднюю» шутку о бомбардировке

Обновлено в 00:29
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углем

Груженные углем вагоны сошли во вторник, 1 января, с рельсов в Свердловской области.
Обновлено в 01:26
Политика

Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

Обновлено в 01:12
Экономика

В России вступает в силу конвенция о соцобеспечении

С января в России вступила в силу Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).
Обновлено в 02:17
Происшествия

Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске

Судьба 79 жильцов девятиэтажки в Магнитогорске, где сегодня в шесть утра из-за взрыва газа обрушилась часть дома, остается неизвестной.
Обновлено вчера в 01:44
Общество

В России стартовала пенсионная реформа

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Армия и оружие

Трамп продлил срок вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.
Обновлено вчера в 20:41
Хоккей

Валерий Брагин: «Сделали подарок России»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ-2019 против Канады (2:1) отметил, что команда поздравила страну с Новым годом.
Обновлено в 00:10
Кино

Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика

Ставка НДС выросла до 20 процентов

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 00:27
Политика

Трамп назвал 2018 год годом «исторических достижений»

Администрация Дональда Трампа по итогам первых двух лет нахождения у власти является самой успешной в истории США.
Обновлено вчера в 21:50
Хоккей

Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2019

Обновлено в 00:59
Политика

МИД прокомментировал задержание американца за шпионаж

Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, в департаменте указали, что "вся информация, которую в настоящий момент возможно предоставить по вопросу о задержании гражданина США Пола Николаса Уилана, содержится в комментариях ФСБ России".
Обновлено вчера в 06:52
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

МЧС прекратило работы в Магнитогорске из-за угрозы обрушения здания

Спасатели прекратят работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске из-за угрозы обрушения здания.
Обновлено в 02:16
Политика

Порошенко пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

Украинский президент Петр Порошенко в своем новогоднем обращении пообещал "вернуться с миром" к Донбассу, поздравив всех, кто вместе с Незалежной встречал Новый год по киевскому времени.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

Первые посетители эвакуированы с неисправного аттракциона во Франции

Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

На Урале проверят газовые сети после взрыва в Магнитогорске

Обновлено в 01:40
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
Обновлено вчера в 09:41
Политика

Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
Обновлено вчера в 10:03
Кино

Эксперты назвали главный российский фильм 2018 года

Глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разголов назвал самые успешные российские фильмы в 2018 году, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске бесплатно восстановят паспорта

Полиция окажет пострадавшим от взрыва бытового газа в Магнитогорске всю необходимую помощь в восстановлении утраченных в результате ЧП документов, сообщили в главном управлении МВД по Челябинской области.
Обновлено вчера в 03:28
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Владимир Зеленский
Украинский кинорежиссёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95». Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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