с чего всё началось

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины. Об этом проинформировала его пресс-служба. «Мы не держимся за власть», — заявил Зеленский.

Политика В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика В администрации США объявили о новых санкциях против России США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

Политика США и Китай готовят подножку всей мировой экономике Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых 10-процентных пошлин в отношении китайских товаров на 300 млрд долларов всколыхнуло рынки.

Авто Китайцы показали седан, который быстрее 350-сильного Maserati С нуля до 100 километров в час новинка разгоняется за 5,9 секунды -- быстрее, чем, например, Maserati Levante c трехлитровым 275-сильным дизелем или 350-сильным бензиновым двигателем того же объема.

Происшествия Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе "Наше изначальное предположение состоит в том, что пять человек надышались токсичными испарениями и погибли в огне", - уточнил мэр провинции.

Происшествия В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.

Музыка Катамадзе отменила концерт в Москве Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.

Происшествия «Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».

Происшествия В Челябинске в контактном зоопарке растерзали животных Контактный зоопарк «Райский уголок», расположенный в городском саду имени Пушкина в Челябинске, подвергся нападению.

Здоровье Онищенко призвал не делать «супертрагедию» из нашествия тропических клопов Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал рекомендации москвичам по поводу того, что делать, если в жилище обнаруживаются клопы.

Космос Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.

Экономика РБК: «Первый канал» ушел в минус на 6,8 миллиардов рублей в 2018 году РБК проанализировал доступную отчетность федеральных телеканалов по РСБУ за 2018 год из базы СПАРК и выяснил, что наибольшую выручку в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 миллиардов рублей.

Армия и оружие Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.

Происшествия Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.

Политика Суд в Киеве обязал завести дело против спикера Рады Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного воспрепятствования осуществлению избирательного права.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Экономика ПФР пересчитает выплаты работающим пенсионерам Пенсионный фонд России с 1 августа начнет перерасчет страховых выплат тем пенсионерам, которые работали в 2018 году.

Авто Представлен обновлённый кемпер Volkswagen California После предварительного анонса в прошлом месяце Volkswagen представила обновленный фургон California 6.1 перед публичным дебютом на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа.

Интернет Apple приостановила прослушивание пользователей Siri Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.