с чего всё началось

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства. Также там процитировали слова Владимира Зеленского.

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