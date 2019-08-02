Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке БогданаВести.Ru 06:44
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства. Также там процитировали слова Владимира Зеленского.
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с чего всё началось
По его словам, с самого начала была договоренность написать заявление на увольнение, если кто-то не будет справляться с обязанностями, сообщается на сайте президента Украины.Взгляд.ру06:36
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Политика
Сеул введет ответные ограничения в отношении Японии
Сеул намерен ввести ограничения в торговле с Токио в ответ на решение правительства Японии исключить Южную Корею из списка «белых» стран, в которые без ограничений и по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые рассказала о том, как победила рак
На днях 58-летняя звезда впервые заговорила о собственном здоровье и призналась, что три года назад у нее обнаружили онкологию.
Обновлено в 06:18
Общество
Названы регионы с самым большим числом абортов
"Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2", - говорится в сборнике.
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие
Сирийская оппозиция согласилась присоединиться к перемирию в Идлибе
Мукаш подчеркнул, что прекратить огонь изъявила желание только та часть оппозиции, которая прибыла с делегацией в Казахстан.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12
Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 03:06
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
Министерство иностранных дел на официальном портале правовой информации опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22
Происшествия
Авария на трассе М5 под Челябинском, есть погибший
В Челябинской области на 1759 километре федеральной трассы М5 столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло
По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Футбол
Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Появилось видео экстренной посадки самолета на оживленную трассу в США
Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на загруженную дорогу в американском городе Паркленд, штат Сиэтл.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Мигрант убил казаха мечом на улице в Германии
По словам очевидцев, араб набросился на мужчину после громкой ссоры, и начал наносить многочисленные удары продолговатым предметом.
Обновлено в 00:56
Музыка
Жительница Канады отогнала пуму песней группы Metallica
Обновлено в 05:06
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Политика
Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой
Обновлено в 02:03
Авто
В Сети показали педаль для болида за 150 тысяч долларов
Цена одно экземпляра составляет 150 тысяч долларов, и как оказалось это пока прототипы, которые уже не уступают по прочности обычным педалям используемым в «Формуле-1».
Обновлено вчера в 16:47
Культура
Итальянский магазин продавал вино и сувениры с изображением Гитлера
Британская туристка обнаружила в одном из супермаркетов Венеции бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера и нацистскими лозунгами.
Обновлено в 05:28
Музыка
Певицу Кэти Перри обязали выплатить почти $3 млн за плагиат
Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:20
Экономика
Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $36,6 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2019 года выросло на $35,6, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index (BBI).
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Наука
Названа главная причина развития рака
Обновлено вчера в 07:11
Общество
Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет
Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.
Обновлено в 03:42