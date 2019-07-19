Политика
Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на СенцоваLenta.ru 03:19
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве первого шага Киев готов обменять удерживаемого на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.
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Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Происшествия
СК назвал причину инцидента с Boeing 737 в Шереметьево
«В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов — авиационных техников предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и их дальнейшее поступление в салон», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:06
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Игры
Вышел первый геймплейный трейлер FIFA 20
Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер FIFA 20, в котором компания показала особенности новой части симулятора и продемонстрировала несколько изменений, по сравнению с прошлыми играми франшизы.
Обновлено вчера в 15:48
Транспорт
В России введут штрафы за езду «зайцем» по платным дорогам
Минтранс России предложил штрафовать водителей за неоплату проезда по платным дорогам.
Обновлено вчера в 04:50
Спорт
Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на чемпионате мира
Российский пловец Кирилл Беляев завоевал серебряную медаль в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском городе Кванджу.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Американцы сбили иранский беспилотник
Обновлено вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Роза Сябитова пообещала подобрать Ирине Шейк олигарха из Подмосковья
Два месяца назад общественность потрясла новость о распаде одной из самых красивых пар Голливуда — Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Обновлено в 03:57
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Авто
Представлена Honda N-WGN второго поколения в стиле ретро
Семейство микровэнов Honda N-Box уже два года подряд возглавляет рейтинг бестселлеров японского авторынка (242 тысячи машин в 2018 году), а вот родственный хэтчбек N-WGN звезд с неба не хватает: в прошлом году реализовано только 63 тысячи автомобилей.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Патрушев: на 40% объектов образования СЗФО выявлены антитеррористические нарушения
"В результате проведенных в 2018 году проверок выявлены нарушения на 40% объектах образования, на 15% объектов культуры, почти на 10% объектов гостиничного комплекса и здравоохранения", - сказал Патрушев.
Обновлено в 03:17
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
У каждой аварии есть источник. «Фонтанка» выяснила, как на загоревшейся в Баренцевом море подлодке оказалась литиевая батарея
Чтобы узнать, кто установил на загоревшейся подлодке дискуссионную литиевую батарею, официальные спикеры не нужны.
Обновлено в 04:30
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Здоровье
Роспотребнадзор назвал полезные и вредные свойства пальмового масла
К вредным свойствам пальмового масла эксперты отнесли следующие характеристики продукта.
Обновлено вчера в 13:16
Армия и оружие
Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров
Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено в 01:33
Футбол
Джанаев: Федун дал команду меня зачехлить
Новый голкипер «Сочи» Сослан Джанаев прокомментировал слухи о том, что он сдавал матчи в 2009 году.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Общество
Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.
Обновлено в 04:18
Авто
Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья
Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Патрушев призвал защитить молодых интернет-пользователей от зарубежных спецслужб
Российскую молодежь необходимо защитить от посягательств иностранных спецлужб и НКО и поставить заслон перед деструктивной информацией, особенно в интернете, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
Директор горнодобывающей компании в Магадане пропал без вести
Следователи в Магадане возбудили уголовное дело после исчезновения руководителя горнодобывающей компании "Лидер" 31-летнего Сергея Дутчака.
Обновлено вчера в 21:21