Политика

Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на СенцоваLenta.ru 03:19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве первого шага Киев готов обменять удерживаемого на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.
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Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

РИА Новости03:38

Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова

RT на русском03:27

Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Коммерсантъ03:36

Украина готова обменять Вышинского на Сенцова

ТАСС03:30

Зеленский потребовал освобождения моряков без обмена

Интерфакс03:37

Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Lenta.ru03:19

Украина готова обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова

Эхо Москвы04:00
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