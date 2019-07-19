Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости". По словам Зеленского, если это первые нормальные шаги с такими условиями, то они согласны.

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