с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке

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