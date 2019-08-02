Политика
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставкеРИА Новости 07:29
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет. Об этом сообщает президентская пресс-служба.
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с чего всё началось
По его словам, с самого начала была договоренность написать заявление на увольнение, если кто-то не будет справляться с обязанностями, сообщается на сайте президента Украины.Взгляд.ру06:36
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Армия и оружие
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Напомним, что столкновения произошли 20 июля после матча 2-го тура премьер-лиги между «Ростовом» и «Спартаком» (ничья — 2:2). После завершения матча фанатов «Спартака» удерживали в подтрибунном помещении, чтобы найти нарушителей правил нахождения на стадионе.
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Киеве обрушилась часть Паркового моста
Обновлено в 09:20
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Политика
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С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено 31 июля в 08:37
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Обновлено в 08:53
Происшествия
На Ставрополье в результате ДТП с автобусом погибли пять человек
Отмечается, что в результате ДТП погибли пять человек. Уточняется, что еще 14 человек ранены.
Обновлено вчера в 22:29
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
В офисе Зеленского не слышали об отставке Богдана
Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка опроверг информацию распространившуюся в украинских СМИ о том, что глава администрации президента Украины Андрей Богдан подал в отставку.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения пешехода в Петербурге
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело в связи с нападением на пешехода, сделавшего замечание водителю элитной иномарки.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Освобожденные в Ливии российские моряки находятся на пути в Крым
Задержанные три года назад в Ливии моряки, по данным источников, находятся на половине пути в Крым, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Финансы
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По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%.
Обновлено в 10:22
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
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Теодор Курентзис заявил, что остаётся жить в Перми
По словам известного дирижёра, краевые власти пока не подтвердили, что он продолжит руководить Дягилевским фестивалем Теодор Курентзис продолжить жить в Перми в Демидково.
Обновлено в 06:11
Здоровье
Названы болезни, при которых противопоказано купание в водоемах
Медики рассказали, при каких болезнях нельзя купаться и предупредили об опасности купания в нетрезвом виде Специалисты министерства здравоохранения Подмосковья рассказали, что купание, как любая физическая нагрузка, имеет свои противопоказания, поскольку в холодной воде организм испытывает стресс.
Обновлено в 06:57
Экономика
Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 40%
Чистая прибыль «Ростелекома» по втором квартале 2019 года выросла на 40%, достигнув 4,3 млрд рублей, по сравнению с 3,09 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчётности компании по МСФО.
Обновлено в 04:45
Политика
Посольство России направило ноту в МИД Британии по делу Скрипалей
Посольство России в Великобритании направило в МИД Соединённого Королевства очередную ноту с требованием отреагировать на запросы о ходе расследования дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:08
Авто
На смену Citroen C4 придет шокирующая новинка
Обновлено в 07:32
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено в 06:56
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
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