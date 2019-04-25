Политика

Путин прокомментировал указ о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНРАргументы недели 11:36

Президент РФ Владимир Путин объяснил своё решение об упрощении выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. По словам президента, данный указ направлен на защиту прав человека.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Володин прокомментировал указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Life.ru20:17

Кремль готов говорить с новым президентом Украины лишь с позиции силы

Ведомости18:07

Путин подписал указ о «раздаче» паспортов жителям ДНР и ЛНР

БИЗНЕС Online08:44

Путин объяснил выдачу паспортов жителям Донбасса

РБК10:22

Путин объяснил послабления для ДНР и ЛНР гуманитарной необходимостью

Коммерсантъ10:12

Путин объяснил упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

РИА Новости10:09

«Выполняет свой долг». Почему Россия решила выдавать паспорта жителям Донбасса

Телеканал 360°12:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
Обновлено в 21:51
Политика

Посольство США сочло абсурдным указ Путина о паспортах для ДНР и ЛНР

Американское посольство на Украине осудило указ российского президента Владимира Путина об упрощении предоставления гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Джонни Деппа засекли с гоу-гоу танцовщицей из России

55-летний американский актер Джонни Депп встречается с русской танцовщицей гоу-гоу Полиной Гленн, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:46
Политика

Симоньян: Путин подпишет указ о гражданстве РФ для беженцев с Донбасса

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено в 15:09
Теннис

Анастасия Павлюченкова вышла в следующий круг турнира в Штутгарте

Обновлено в 18:40
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России

Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Суд отказался выпустить подозреваемого в налете на посольство КНДР

Суд американского Лос-Анджелеса отказался выпустить под залог бывшего военнослужащего Корпуса морской пехоты США, подозреваемого в нападении на посольство КДНР в столице Испании Мадриде, сообщает агентство Yonhap.
Обновлено в 20:54
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено в 17:03
Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

«Открытие Арена» признана лучшим стадионом России в 2018 году

В 2018 году стадион «Открытие Арена» принял пять матчей чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 20:52
Происшествия

В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете

Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено в 22:31
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев

Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Наука

Доказано существование редкой и аномальной материи

Физики Инсбрукского университета в Австрии получили новое доказательство существования одной из самых экзотических и редких форм материи, демонстрирующей парадоксальные свойства.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Пожар произошел в новостройке на западе Москвы

Обновлено в 22:22
Общество

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено в 11:16
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2

Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
Обновлено в 17:30
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Политика

Штаб Зеленского отказался «дарить» земли и украинских граждан

Дмитрий Разумков, представитель штаба избранного украинского президента Владимира Зеленского, назвал в эфире "112 Украина" две вещи, на которые никогда не пойдут новые киевские власти.
Обновлено в 22:16
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Экономика

Доля нерезидентов в российских ОФЗ на 1 апреля выросла до 26,7%

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 апреля выросла до 26,7% против 25,9% на 1 марта, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:28
Игры

Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне

Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Американский посол пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Обновлено в 00:22
Политика

Путин отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий стихии в Забайкалье, отметил сложность ситуации в крае, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 18:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное