Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора ЛуценкоПарламентская газета 08:36

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Экономика Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.

Политика Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Гаджеты Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.

Футбол Станислав Черчесов высказался насчет игры сборной России против Кипра О матче высказался и главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон.

Шоу-бизнес Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".

Происшествия Шесть машин столкнулось на Кутузовском проспекте в Москве Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Кутузовском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Технологии Uber запустит воздушную службу такси в трех городах Американская компания Uber назвала австралийский Мельбурн третьим городом, где будет запущена служба воздушного такси, пишет ABC.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

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Политика Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Армия и оружие ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля «ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».

Экономика «Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт "Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.

Футбол Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

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Шоу-бизнес У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Общество Власти Канады отказались комментировать обращение жителей Киселевска к Трюдо Ранее группа жителей Киселевска, где развита добыча угля открытым способом, чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам города, опубликовала открытое письмо к Трюдо, в котором попросила предоставить им убежище.

Общество Онлайн-правосудие может появиться в России Руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко рассказал, что экспертами обсуждается создание в России института интернет-судей, которые будут рассматривать дела удаленно в режиме онлайн.

Происшествия Генпрокуратура Венесуэлы обвинила в попытке госпереворота 17 человек Официальные обвинения в попытке госпереворота в Венесуэле предъявлены 17 задержанным, 11 июня сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.