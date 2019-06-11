Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора ЛуценкоПарламентская газета 08:36
Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:03, Ашберн
Здоровье
Алибасов проведет еще три дня под наблюдением врачей
Сын руководителя групп «На-На» и «Интеграл» подчеркнул, что из-за возникшего в результате ожога рубца впоследствии у продюсера могут возникнуть проблемы с глотанием.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Политика
Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Политика
Адвокат Голунова назвал освобождение журналиста «Медузы» победой закона
В деле Голунова в конечном итоге победили закон и справедливость.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Футбол
«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро
Обновлено вчера в 09:35
Автоспорт
Хэмилтона хотели дисквалифицировать после финиша Гран-при Канады
Британского пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона могли дисквалифицировать после гонки седьмого этапа сезона Формулы-1 в Монреале, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:33
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Кудрин призвал к реформе статьи УК за хранение наркотиков
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал реформировать статью 228 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотиков.
Обновлено в 11:55
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
Ранее некоторые СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.
Обновлено в 06:59
Политика
Глава МИД Швеции сравнила отношения Стокгольма и Москвы с танго
Двусторонние дипломатические отношения, делится мнением глава МИД Швеции, "это как танцевать танго".
Обновлено в 11:48
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Финансы
ЦБ введет новые меры для недопущения пузыря при выдаче потребкредитов
ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже неоднократно повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования.
Обновлено в 11:56
Авто
Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина
В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
Политика
Украинцы снова просят Зеленского «немедленно» вернуть воду в Крым
Новая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины На Украине требуют "немедленно и без всяких условий" вернуть воду в Крым.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах
Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах.
Обновлено в 12:44
Здоровье
Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета
Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Политика
Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины
Вариант "Оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" выбрали 17%.
Обновлено вчера в 23:18
Хоккей
Генеральный менеджер «Питтсбурга» верит в Малкина
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Джим Рутерфорд высказался о российском хоккеисте Евгении Малкине, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:55
Футбол
Хавбек «Легии» Кухарчик станет игроком тульского «Арсенала»
Тульский «Арсенал» усилится полузащитником «Легии» и сборной Польши Михалом Кухарчиком.
Обновлено в 12:57
Наука
Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя
Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Здоровье
Врач назвала вредные и полезные продукты для защиты кожи при загаре
Врач-диетолог, старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, какие продукты нужно употреблять летом, чтобы кожа была красивая и загорелая, могут ли они заменить косметические средства и защитить от вредного ультрафиолета.
Обновлено в 07:56