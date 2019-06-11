Политика

Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора ЛуценкоПарламентская газета 08:36

Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».
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