Политика
Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора ЛуценкоПарламентская газета 08:36
Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».
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Культура
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Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
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Политика
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Общество
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Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
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Кино
Бондарчук назвал «Кинотавр» центром феминизма в России
Председатель попечительского совета кинофестиваля "Кинотавр" Федор Бондарчук считает, что фестиваль стал центром феминизма в России, о чем он рассказал, обсуждая тему гендерной революции в кино на открытой встрече с кинематографистами и журналистами в Зимнем театре в рамках "Кинотавра".
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Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
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Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Спорт
IBU обяжет биатлонистов проходить антидопинговое обучение
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил, что, начиная со следующего биатлонного сезона, все спортсмены должны будут проходить образовательную антидопинговую программу и предоставить соответствующий сертификат, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Гаджеты
HTC представила недорогой смартфон Desire 19+ с тройной камерой
Компания HTC провела презентацию, на которой представила недорогой смартфон Desire 19+.
Обновлено в 10:32
Музыка
«Skibidi» от Little Big появится в игре Just Dance 2020
Песня российской рейв-группы Little Big «Skibidi» появится в игре от Ubisoft Just Dance 2020.
Обновлено в 02:36
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
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Учёные назвали главное условие рекордного долголетия
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Тимати и L’One устроили публичный конфликт
В апреле этого года стало известно, что у рэпера Левана Горозии, более известного как L’One закончился контракт с Black Star.
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Общество
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Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Шестой дом загорелся на острове Кего в Архангельске
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Экономика
ЦБ: чистый отток капитала из России удвоился
Чистый отток капитала из РФ в январе-мае 219 г. вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $35,2 млрд, согласно данным ЦБ.
Обновлено в 09:15
Авто
Названы регионы, где лучше не покупать подержанные автомобили
Недалеко «ушла» Москва, где средний возраст подержанных авто составил 9,3 года.
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Московское управление Роспотребнадзора усилило контроль за параметрами микроклимата в вагонах и на станциях московского метрополитена из-за жаркой погоды, сообщается на официальном сайте ведомства.
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АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
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«Яндекс» запустил в Москве онлайн-магазин с бесплатной доставкой
«Яндекс» запустил в московском районе Хамовники онлайн-магазин с бесплатной доставкой.
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