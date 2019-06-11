Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора ЛуценкоПарламентская газета 08:36

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Политика Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня Накануне ряд представителей СМИ и общественных активистов заявили о намерении провести 12 июня марш в поддержку Голунова.

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