Политика

Зеленский просит Раду уволить Генпрокурора УкраиныКомсомольская правда 09:00

Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду подписанное представление об освобождении от должности Генпрокурора незадежной Юрия Луценко. Об этом сообщает администрация президента Украины.
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