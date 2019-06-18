Политика
Зеленский подготовил фразу для встречи с ПутинымМосква 24 02:05
Владимир Зеленский на своей первой встрече с Владимиром Путиным сказал бы, что Крым и Донбасс – часть Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.
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Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Энергетика
Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%
Как сообщалось, в конце октября прошлого года правительство договорилось со всеми нефтяными компаниями об ограничении оптовых цен на нефтепродукты до 31 марта 2019 года, в марте договоренности были продлены до конца июня с некоторой корректировкой условий.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими
Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Мощное землетрясение произошло в Китае
По информации ТАСС, серия повторных подземных толчков магнитудой 5,3 зафиксирована во вторник в районе города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе КНР.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера
PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
Общество
Планирующих стать студентами вузов российских выпускников стало меньше
Менее половины выпускников в России планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Жесткие меры за провокации с наркотиками пообещали в МВД
МВД России пообещало принять самые жесткие меры за провокации с наркотиками при сборе доказательств.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Из Чемодановки после конфликта уехали 43 человека
После конфликта в пензенском селе Чемодановка сорок три человека выехали в Астраханскую область.
Обновлено в 08:48
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Финляндии начали принимать российские билеты «банка приколов»
Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
Обновлено в 08:13
Политика
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США
Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Экономика
Повышение тарифов на передачу электроэнергии в регионах могут ограничить
Регулирующим органам российских регионов могут запретить превышать установленные предельные максимальные или минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Обновлено в 07:19
Наука
Геоинженерия может спровоцировать начало Третьей мировой войны
Как сообщает Hi-News, в отличии от изоляции выбросов углекислого газа в атмосферу, та же солнечная геоинженерия может иметь вполне реальные геополитические последствия.
Обновлено 15 июня в 22:31
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Петербурге из-за штормового ветра травмирована женщина
Ранее региональное ГУ МЧС распространило штормовое предупреждение, согласно которому в Петербурге прогнозировалось усиление западного и юго-западного ветра до 16 метров в секунду, а также волны высотой до 1,5 м в Финском заливе.
Обновлено в 07:57
Происшествия
ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили
Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Общество
РосРАО обещает учесть европейский опыт при создании завода в Горном
Общественники, депутаты, рядовые саратовцы собрались обсудить перспективу строительства завода по переработке опасных отходов в Горном.
Обновлено в 07:45
Политика
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель
Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Происшествия
ДТП с участием фур парализовало движение на трассе М4
В Подмосковье произошло ДТП на трассе М-4 «Дон». Авария произошла с участием нескольких фур в районе пересечения магистрали с А-107.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Польский корабль повредили во время учений НАТО
Обновлено в 02:29
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
ЖКХ
Герои РФ теперь освобождены от взносов на капремонт и платы за ЖКХ
Как сообщалось ранее, от уплаты взносов за капремонт освобождены неработающие собственники жилья, которым больше 70 лет, семьи, где живут неработающие россияне пенсионного возраста, также неработающие инвалиды I и II группы.
Обновлено в 07:54
Футбол
РПЛ определила даты матчей первых восьми туров чемпионата России
Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала полное расписание матчей первых восьми туров чемпионата России-2019/20 по футболу.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Авто
В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi
Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi A3, реализованных в период с 2016 года по 2019 годы.
Обновлено в 06:39