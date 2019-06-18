Политика

Зеленский подготовил фразу для встречи с ПутинымМосква 24 02:05

Владимир Зеленский на своей первой встрече с Владимиром Путиным сказал бы, что Крым и Донбасс – часть Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.
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Зеленский рассказал, как начнет разговор с Путиным при встрече

РИА Новости03:23

Зеленский придумал оригинальную фразу для разговора с Путиным

Газета.Ru05:41

Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

РБКвчера в 22:14

Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече

RT на русском00:55

Зеленский припас первые слова для встречи с Путиным

Национальная служба новостей00:41

Зеленский сообщил, что скажет первым делом на переговорах с Путиным

Life.ru00:26

Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным

Lenta.ru01:29
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:50, Вашингтон
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Энергетика

Оптовые цены на бензин в РФ в мае подскочили на 17,5%

Как сообщалось, в конце октября прошлого года правительство договорилось со всеми нефтяными компаниями об ограничении оптовых цен на нефтепродукты до 31 марта 2019 года, в марте договоренности были продлены до конца июня с некоторой корректировкой условий.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Житель Татарстана отсудил у МВД 100 тыс. руб. за избиение полицейскими

Лениногорский городской суд Татарстана постановил, что МВД должно выплатить сантехнику Ильдару Шарифуллину 100 тыс. руб. компенсации за избиение двумя полицейскими.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Мощное землетрясение произошло в Китае

По информации ТАСС, серия повторных подземных толчков магнитудой 5,3 зафиксирована во вторник в районе города Ибинь провинции Сычуань на юго-западе КНР.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес

В семье Алибасова не отнеслись серьезно к заявлению сестры продюсера

PR-директор основателя группы «На-На» Бари Алибасова объяснил нехваткой внимания заявление сестры продюсера о том, что ее брата отравили родственники его жены.
Обновлено в 08:40
Общество

Планирующих стать студентами вузов российских выпускников стало меньше

Менее половины выпускников в России планирует продолжить обучение в высших учебных заведениях.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Жесткие меры за провокации с наркотиками пообещали в МВД

МВД России пообещало принять самые жесткие меры за провокации с наркотиками при сборе доказательств.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Из Чемодановки после конфликта уехали 43 человека

После конфликта в пензенском селе Чемодановка сорок три человека выехали в Астраханскую область.
Обновлено в 08:48
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Журналист дагестанского «Черновика» арестован на два месяца

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца журналиста еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Финляндии начали принимать российские билеты «банка приколов»

Полиция Финляндии столкнулась с использованием купюр, похожих на настоящие, но не являющихся таковыми.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Политика

Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе.
Обновлено в 07:13
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США

Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.
Обновлено в 00:26
Экономика

Повышение тарифов на передачу электроэнергии в регионах могут ограничить

Регулирующим органам российских регионов могут запретить превышать установленные предельные максимальные или минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Обновлено в 07:19
Наука

Геоинженерия может спровоцировать начало Третьей мировой войны

Как сообщает Hi-News, в отличии от изоляции выбросов углекислого газа в атмосферу, та же солнечная геоинженерия может иметь вполне реальные геополитические последствия.
Обновлено 15 июня в 22:31
Шоу-бизнес

Пугачева выступила с обращением к Галкину

Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Петербурге из-за штормового ветра травмирована женщина

Ранее региональное ГУ МЧС распространило штормовое предупреждение, согласно которому в Петербурге прогнозировалось усиление западного и юго-западного ветра до 16 метров в секунду, а также волны высотой до 1,5 м в Финском заливе.
Обновлено в 07:57
Происшествия

ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили

Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.
Обновлено в 09:11
Общество

РосРАО обещает учесть европейский опыт при создании завода в Горном

Общественники, депутаты, рядовые саратовцы собрались обсудить перспективу строительства завода по переработке опасных отходов в Горном.
Обновлено в 07:45
Политика

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель

Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Происшествия

ДТП с участием фур парализовало движение на трассе М4

В Подмосковье произошло ДТП на трассе М-4 «Дон». Авария произошла с участием нескольких фур в районе пересечения магистрали с А-107.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие

Польский корабль повредили во время учений НАТО

Обновлено в 02:29
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
ЖКХ

Герои РФ теперь освобождены от взносов на капремонт и платы за ЖКХ

Как сообщалось ранее, от уплаты взносов за капремонт освобождены неработающие собственники жилья, которым больше 70 лет, семьи, где живут неработающие россияне пенсионного возраста, также неработающие инвалиды I и II группы.
Обновлено в 07:54
Футбол

РПЛ определила даты матчей первых восьми туров чемпионата России

Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала полное расписание матчей первых восьми туров чемпионата России-2019/20 по футболу.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Авто

В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi

Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi A3, реализованных в период с 2016 года по 2019 годы.
Обновлено в 06:39
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