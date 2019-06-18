Зеленский подготовил фразу для встречи с ПутинымМосква 24 02:05

Владимир Зеленский на своей первой встрече с Владимиром Путиным сказал бы, что Крым и Донбасс – часть Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.

Зеленский подготовил фразу для встречи с Путиным

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