Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборахТАСС 14:10

Кандидат в президенты Украины, представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский поблагодарил военных за поддержку в первом туре выборов главы государства, который состоялся 31 марта. Он также пообещал, что сделает все, чтобы вернуть пленных.

Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах

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