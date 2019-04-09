Зеленский поблагодарил военных за поддержкуНациональная служба новостей 13:29

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Транспорт В Новокузнецке частные перевозчики отменяют льготы для пенсионеров В Новокузнецке объявлено, что с 11 апреля частные перевозчики, работающие в городе на маршрутах общественного транспорта, отменяют льготы для отдельных категорий пенсионеров.

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