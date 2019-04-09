Политика

Зеленский поблагодарил военных за поддержкуНациональная служба новостей вчера в 13:29

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля. В нем встретятся Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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Зеленский поблагодарил украинских военных за поддержку

News.ruвчера в 15:14

Зеленский поблагодарил карательные батальоны

Взгляд.рувчера в 14:17

Зеленский опубликовал обращение к украинским военным

REGNUMвчера в 14:18

Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах

ТАССвчера в 14:10

Зеленский поблагодарил военных за поддержку на выборах

Московский Комсомолецвчера в 13:42

Зеленский поблагодарил военных за поддержку

Национальная служба новостейвчера в 13:29

Зеленский поблагодарил ВСУ за поддержку

РЕН ТВвчера в 14:12
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Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Наука

Ученые назвали самый ранний признак разрушения печени

Ученые рассказали, какой признак, свидетельствующий о нарушениях в работе печени, проявляется прежде всего.
Обновлено в 00:19
Политика

Путин выступит на Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

Одним из артистов, выступивших на мероприятии, стал бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Обновлено вчера в 04:51
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

США подтвердили продолжение режима санкций против КНДР

Выступая на слушаниях в Сенате США по вопросам бюджета Госдепартамента, Помпео подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа сохраняет свою позицию "максимального экономического давления" в отношении Северной Кореи.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Двое бывших депутатов думы Астраханской области осуждены за педофилию

Суд назначил 24 года и 16 лет колонии строгого режима двум бывшим депутатам Астраханской областной думы, признав их виновными в изготовлении порнографии, изнасиловании и совращении детей.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Экономика

ЦБ видит предпосылки для роста ВВП России в 2019 году

Банк России видит предпосылки для роста экономики РФ в 2019 году выше прогнозируемых 1,3%, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия

Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Баскетбол

Мэджик Джонсон ушел с поста президента «Лейкерс»

Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

В Европарламент баллотируется правнук Муссолини

Правнук Бенито Муссолини Гай Юлий Цезарь станет кандидатом от правой партии «Братья Италии» на предстоящих выборах в Европарламент.
Обновлено вчера в 21:18
Наука

Назван суперпродукт, помогающий сохранить ясный ум до старости

Обновлено вчера в 21:58
Футбол

Кубок Америки-2020 пройдёт в новом формате

Кубок Америки-2020, который проведут Аргентина и Колумбия, пройдёт в изменённом формате.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце поделилась снимком без макияжа

Актриса Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в сети Instagram фотографию без макияжа.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке

Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Политика

Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика

РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи

Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре — АО «КРП-инвест» за 3,395 млрд руб.
Обновлено вчера в 22:32
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте

В марте стало известно, что индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ почти на $5 млрд на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода.
Обновлено в 01:05
Авто

В России подорожали некоторые модели Lexus и KIA

Обновлено вчера в 09:23
Общество

В России за год выросла численность дальневосточных леопардов

Обновлено вчера в 22:01
Общество

Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе

Метели прогнозируются на севере Сибири. В среду - на Таймыре, а в четверг - в Туруханском районе.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей

«Калгари» подписал контракт с российским голкипером Загидулиным

Клуб НХЛ "Калгари Флэймз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним российским вратарем Артемом Загидулиным, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

В Казахстане объявлены досрочные президентские выборы

Обновлено вчера в 03:10
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено вчера в 14:20
Здоровье

В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки кори

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори в Бруклине, пишет The New York Times.
Обновлено в 00:52
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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