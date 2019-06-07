Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»Lenta.ru 17:50
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина». Украинский лидер заявил, что решение распустить парламент было правильным.
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Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено в 12:34
Политика
Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".
Обновлено в 10:12
Транспорт
Вагоны-рестораны могут исчезнуть из поездов
Генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Пётр Иванов сообщил, что вагоны-рестораны могут быть убраны из некоторых поездов дальнего следования, но останутся в составах, где возят детские группы.
Обновлено в 21:42
Политика
«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»
На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания
Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Путин назвал Зеленского "хорошим специалистом в области, в которой до сих пор работал".
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Лолита матом ответила на решение суда по долгам за ЖКХ
Обновлено в 18:28
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Новый контракт в тройке самых выгодных в истории UFC
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Прогулочный катер врезался в опору моста в Санкт-Петербурге
Прогулочный катер врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
Обновлено в 21:39
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Сергей Жорин поделился снимками репетиции похорон Бари Алибасова
Звездный адвокат Сергей Жорин поделился на просторах Сети снимками с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 04:56
Общество
В Петербурге появится единый оператор морских пассажирских терминалов
Совкомфлот поможет администрации города создать регионального паромного оператора. Об этом стало известно сегодня, 7 июня.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Экономика
Ростех разработает беспилотники для «Роснефти»
Госкорпорация "Ростех" и "Роснефть" в пятницу подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о разработке для нефтяной компании специальных авиационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:14
Общество
Бывший муж осужденной в США Осиповой предложил ей совместную опеку
Брайан Мобли, бывший муж осужденной в США российской гражданки Богданы Осиповой, заявил РИА Новости, что предлагал и по-прежнему предлагает ей совместную опеку над детьми, из-за вывоза которых ее осудили.
Обновлено в 20:05
Общество
Бизнесмен Пригожин осудил Соболь за агрессию в отношении Симоньян
В тексте сообщения пресс-службы «Конкорда» отдельно отмечается, что Евгений Пригожин предложил Соболь и другим сотрудникам ФБК проявлять агрессию не против беззащитной беременной женщины, а против него лично.
Обновлено в 11:52
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Происшествия
Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Подмосковье
Водитель мотоцикла погиб в ДТП с участием легкового автомобиля в Подмосковье.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма
В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено в 21:11
Армия и оружие
В американских ВВС появился бородатый летчик в тюрбане
ВВС США впервые разрешили пилоту-сикху носить бороду, тюрбан и длинные волосы, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:46
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено в 07:40
Политика
США и Мексика достигли соглашения по иммиграции
Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционному вопросы, запланированное на понедельник введение таможенных пошлин приостановлено.
Обновлено в 21:01
Игры
В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077
В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено в 17:48
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45