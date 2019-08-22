Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором поблагодарил его за то, что тот по-прежнему возражает против возвращения России в G8. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский поблагодарил Трюдо за позицию по возвращению России в G8

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