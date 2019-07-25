с чего всё началось

В свою очередь Зеленский выразил Трампу благодарность за лидерство Вашингтона "в сохранении и усилении санкционного давления" на Москву.

Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России

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