Политика
Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполовИзвестия 22:48
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сразу после оглашения результатов экзитполов поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом он заявил, выступая в своем штабе в воскресенье, 21 апреля.
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Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов.
Обновлено в 20:25
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«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов
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Источник: Осипов выбрал отставного офицера министром природных ресурсов Забайкалья
Как заявил третий собеседник, отставной офицер раньше служил в органах госбезопасности в Москве и имеет генеральское звание.
Обновлено в 05:27
Экономика
Площадка «Яндекс.Маркета» продаст на зарубежных маркетплейсах товары партнеров
Интернет-магазин Bringly сможет не только продавать россиянам товары зарубежных маркетплейсов, но и позволит партнерам торговать товарами друг друга на их же площадках.
Обновлено в 17:33
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено в 21:48
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Саакашвили снова собрался на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается добиться снятия запрета на въезд в Украину.
Обновлено в 21:48
Происшествия
Дома для погорельцев в Забайкалье могут построить к сентябрю
Для забайкальцев, которые потеряли во время пожаров 19-20 апреля свои дома и всё имущество, к сентябрю 2019 году будут построены дома.
Обновлено в 18:45
Происшествия
В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки
Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" оказало помощь экипажу "аварийной" дизельной субмарины, затонувшей на глубине 70 метров.
Обновлено в 21:03
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено в 22:14
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
Обновлено в 07:36
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Политика
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Обновлено в 19:28
Космос
«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд
Обновлено в 07:07
Общество
Дмитрий Быков начал приходить в сознание
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательный полет над США
Группа российских инспекторов планирует совершить наблюдательный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США, сообщает газета Вооруженных сил "Красная звезда" со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:33
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой
Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено в 12:01
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем и дочкой
На снимке запечатлены Татьяна с дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым.
Обновлено в 06:49
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено в 11:51
Политика
Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть
Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть.
Обновлено в 20:31
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Кино
Вторая серия «Игры престолов» оказалась в сети раньше премьеры
Обновлено в 21:23
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено в 14:00
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18