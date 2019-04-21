Политика

Зеленский поблагодарил СБУ после оглашения результатов экзитполовИзвестия 22:48

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сразу после оглашения результатов экзитполов поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом он заявил, выступая в своем штабе в воскресенье, 21 апреля.
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Зеленский поблагодарил СБУ за «тонус»

REGNUM22:15

Зеленский сделал заявление по результатам экзит-полов

Газета.Ru13:07

Зеленский поблагодарил всех украинцев и пообещал никогда их не подводить

Коммерсантъ13:33

Зеленский поблагодарил всех, кому обязан победой на выборах

Интерфакс13:21

Зеленский прокомментировал результаты экзитпола

RT на русском13:15

Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями

Вести.Ru13:42

Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборах

РБК14:25
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Политика

ЦИК Украины обработал более половины протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов.
Обновлено в 20:25
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«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
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Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

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Источник: Осипов выбрал отставного офицера министром природных ресурсов Забайкалья

Как заявил третий собеседник, отставной офицер раньше служил в органах госбезопасности в Москве и имеет генеральское звание.
Обновлено в 05:27
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Площадка «Яндекс.Маркета» продаст на зарубежных маркетплейсах товары партнеров

Интернет-магазин Bringly сможет не только продавать россиянам товары зарубежных маркетплейсов, но и позволит партнерам торговать товарами друг друга на их же площадках.
Обновлено в 17:33
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено в 21:48
Политика

Саакашвили снова собрался на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается добиться снятия запрета на въезд в Украину.
Обновлено в 21:48
Происшествия

Дома для погорельцев в Забайкалье могут построить к сентябрю

Для забайкальцев, которые потеряли во время пожаров 19-20 апреля свои дома и всё имущество, к сентябрю 2019 году будут построены дома.
Обновлено в 18:45
Происшествия

В Японском море спасли экипаж «затонувшей» подлодки

Спасательное судно Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" оказало помощь экипажу "аварийной" дизельной субмарины, затонувшей на глубине 70 метров.
Обновлено в 21:03
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено в 22:14
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

Обновлено в 07:36
Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Политика

Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Обновлено в 19:28
Космос

«Роскосмос» опубликовал звуки нейтронных звезд

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Дмитрий Быков начал приходить в сознание

Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Группа российских инспекторов планирует совершить наблюдательный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США, сообщает газета Вооруженных сил "Красная звезда" со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
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Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой

Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
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Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
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Татьяна Навка показала редкое фото с мужем и дочкой

На снимке запечатлены Татьяна с дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым.
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Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть

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Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
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Вторая серия «Игры престолов» оказалась в сети раньше премьеры

Обновлено в 21:23
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В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
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На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете

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Футбол

Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол

Футболисты "Пари Сен-Жермен" в ранге чемпионов Франции обыграли "Монако" в домашнем матче 33-го тура Лиги 1.
Обновлено в 17:18
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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