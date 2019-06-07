Политика
Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»РИА Новости 19:18
Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством". Президент также оценил уровень поддержки действующего парламента в четыре процента.
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Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
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Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
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Путин пожелал здоровья попавшей в больницу Симоньян
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» супруга принца Уильяма
В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу Уильяму приписывают роман.
Обновлено в 21:11
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
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Футбол
Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге
Ранее СМИ сообщили, что что президент Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Андреа Аньелли разработал схему нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 23:08
Экономика
Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ
Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Обновлено в 07:13
Кино
Девушка нашла любовь, уснув в кино
Во время фильма девушка уснула, однако через 20 минут обнаружила, что молодой человек держит ее за руку.
Обновлено в 15:51
Политика
Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено в 21:33
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Обновлено в 11:42
Политика
Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 18:36
Наука
Ученые установили главную причину старения
Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Армия и оружие
Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено в 11:58
Кино
Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено в 14:45
Футбол
Два футболиста сборной Черногории отказались играть с Косово
Матч между Черногорией и Косово завершился со счетом 1:1.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Появилось видео того, как крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville пересёк курс российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 11:55
Политика
В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой
Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Новосибирске потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая
В Новосибирске потерявшего сознание пассажира вынесли из трамвая и оставили на улице.
Обновлено в 07:27
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ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено вчера в 04:14
Здоровье
Бережливая женская консультация открылась в роддоме Владивостока
В женской консультации роддома номер три Владивостока внедрен проект «Бережливая поликлиника».
Обновлено в 22:01
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Политика
«Нафтогаз» назвал условие для возобновления переговоров с «Газпромом»
На своей странице в социальной сети Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев сообщил, что корпорация всегда готова к взаимодействию с «Газпромом», но лишь при условии, что переговоры будут проходить в трехстороннем формате — при участии Евросоюза.
Обновлено в 13:04
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45