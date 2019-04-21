Политика

Опубликованы первые данные экзитполов выборов на УкраинеБИЗНЕС Online 07:27

Агентство РИА «Новости» опубликовало первые данные экзитполов второго тура выборов президента Украины. Согласно данным экзитполов компании New Image Marketing Group, к 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов.
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«РИА Новости» опубликовало первые данные экзит-пола выборов президента Украины

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РИА Новости07:17

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РБК07:12

Стало известно, сколько голосов Зеленский и Порошенко набирают на востоке Украины

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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