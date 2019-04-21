Политика
Опубликованы первые данные экзитполов выборов на УкраинеБИЗНЕС Online 07:27
Агентство РИА «Новости» опубликовало первые данные экзитполов второго тура выборов президента Украины. Согласно данным экзитполов компании New Image Marketing Group, к 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов.
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Политика
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