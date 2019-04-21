Зеленский побеждает в президентских выборах на УкраинеSputnik Таджикистан 13:15

На Украине завершился второй тур президентских выборов. Лидером гонки стал известный актер и режиссер Владимир Зеленский.

Зеленский побеждает в президентских выборах на Украине

Космос Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5» В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.

Транспорт Росстандарт вводит новый масштаб для дорожных указателей Росстандарт вводит новый масштаб для дорожных указателей Приказом Росстандарта № 144-СТ с 1 мая 2019 года в действие вводится новый ГОСТ 58398, регулирующий применение "экспериментальных средств организации дорожного движения".

Армия и оружие Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.

Кино Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.

Энергетика Минэнерго объяснило ухудшение качества поступающей в Белоруссию нефти Проблемы ухудшения качества нефти, которая из России поступает по трубопроводам в Белоруссию, носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Минэнерго.

Происшествия Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.

Политика Зеленский назвал задачу номер один на посту президента Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.

Происшествия На Шри-Ланке задержали 13 подозреваемых в причастности к терактам 13 человек находятся под стражей в связи с терактами на Шри-Ланке. Кроме того, нашли грузовик, который могли использовать в атаках.

Политика WP: США отказались от исключений по иранским санкциям США со 2 мая больше не будут выводить другие страны из-под иранских "нефтяных" санкций, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Происшествия Защита Бутиной просит суд США исключить из дела экспертную оценку экс-сотрудника ФБР Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Андерсона, который утверждал, что совершенные ей действия "были предприняты от лица российских властей".

Общество Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.

Происшествия Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.

ЖКХ Многие биробиджанцы получат квитанции за тепло в мае, даже если отопление отключат в апреле Благодаря теплой погоде жители домов, где установлены общедомовые приборы учета тепла, смогут сэкономить на плате за отопление относительно тех, у кого они отсутствуют.

Политика Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.

Политика Порошенко признал поражение на выборах Петр Порошенко, который, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины уступает кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, призвал свою команду «никогда не сдаваться».

Общество Эксперт предложил ЦИК провести референдум по вопросу захоронения Ленина Всероссийский референдум по вопросу возможного захоронения тела Владимира Ленина в 2019 году предложил провести директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, соответствующее письмо, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, эксперт направил в ЦИК России.

Политика Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Киева при Зеленском В свою очередь, белорусский эксперт Александр Шпаковский дал прогноз РИА Новости, в котором предположил, что дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева может пойти «по грузинскому сценарию».

Происшествия Погибший самолет в Приморье достанут экскаватором Чтобы поднять лежащий глубоко самолет, понадобится экскаватор и помощь добровольцев.

Авто Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров Добрался до дилеров китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F, являющийся спортивной модификацией кроссовера G01.

Наука Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.

Здоровье Рассказываем, почему опасно засыпать рядом с телефоном Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» впервые выйдет на испытания в Балтийское море Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» в воскресенье, 21 апреля, впервые выйдет на испытания в Балтийское море.

Экономика «Дом.РФ» выливает вино Банк банкротит «Легенду Крыма» Неблагоприятная ситуация на российском рынке тихих и игристых вин, сопровождаемая сокращением объемов, может стать причиной банкротства одного из крупных производителей — ГК «Легенда Крыма».

Происшествия В США два человека погибли при крушении небольшого самолета Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Техас в США, сообщает телеканал CBS Austin.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".