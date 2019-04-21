Политика

Зеленский побеждает на выборах президента УкраиныRT на русском 13:51

На Украине завершился второй тур выборов президента. По данным национального экзитпола, побеждает кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с результатом в 73,2%. Его оппонент и действующий глава государства Пётр Порошенко набрал 25,3%.
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Подробнее о событии

Зеленский побеждает на выборах президента Украины по результатам экзитпола

ФАН14:19

«Мы сделали это вместе»: Зеленский о своей победе по данным exit poll

ТК Звезда13:16

Официальные exit poll второго тура выборов: Зеленский президент Украины

Московский Комсомолец13:01

Экзитпол: Зеленский побеждает на президентских выборах

РИА Новости13:01

Второй тур президентских выборов завершился на Украине

Москва 2413:00

Зеленский побеждает на выборах президента Украины

RT на русском13:51

Exit poll: Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Национальная служба новостей13:14
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Транспорт

Росстандарт принял ГОСТ для установки уменьшенных дорожных знаков

С 1 мая в России вступает в силу действие национального ГОСТа, разрешающего городским властям устанавливать на улицах уменьшенные дорожные знаки.
Обновлено в 19:48
Политика

Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть

Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть.
Обновлено в 20:31
Политика

Резиденцию Порошенко взяли под усиленную охрану

Обновлено в 14:30
Политика

ЦИК Украины обработал более половины протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов.
Обновлено в 20:25
Гаджеты

Юбилейный процессор AMD Ryzen 7 2700X уже доступен для покупки

Процессор появился как минимум в одном магазине по цене 348 долларов.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Жительница Кузбасса поела суши и впала в кому

В Белове женщина попала в больницу после того, как поела суши в одном из городских кафе.
Обновлено в 22:54
Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Происшествия

От степных пожаров в Забайкалье погибли почти 4 тысячи животных

Часть животных разбрелись по степи.
Обновлено в 22:37
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено в 22:14
Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Бывший замначальника украинского Генштаба ВСУ, украинский генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко призвал захватить часть России.
Обновлено в 05:40
Экономика

В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая

В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено в 17:50
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Без выреза экрана и с тройной камерой: опубликованы живые фото флагманского смартфона Meizu 16T

По слухам, в линейке топовых смартфонов Meizu 16 должно было быть три модели: Meizu 16s, 16s Plus и Meizu 16T.
Обновлено в 15:00
Здоровье

Важный человек в стране требует отменить майские праздники

Геннадий Онищенко уверен, что майские праздники негативно сказываются на здоровье россиян, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:15
Футбол

«Спартак» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

Обновлено в 14:05
Общество

Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II

Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено в 13:16
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

Обновлено в 07:36
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Футбол

Дубль Велы помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Сиэтл»

В матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес» дома разгромил «Сиэтл Саундерс» — 4:1. В составе победителей дублем отметился экс-игрок «Арсенала» Карлос Вела.
Обновлено в 22:49
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено в 20:50
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Футбол

СМИ: Ковачич не по карману «Зениту». Замену ему найдут в «Фенербахче»

По информации Fotospor, полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич не перейдет в «Зенит» в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 23:10
Хоккей

Хоккеист «Вашингтона» Оши перенес операцию на сломанной ключице

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Ти Джей Оши перенес операцию по поводу перелома ключицы, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Обновлено в 13:30
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено в 22:19
Происшествия

В Кемерове горели два общежития

В Кемерове горели два общежития. В соцсетях появились фото и видео пожаров.
Обновлено в 10:54
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой

Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек

Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.
Обновлено в 22:52
Политика

Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье

События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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