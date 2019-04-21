Политика
Зеленский побеждает на выборах президента УкраиныRT на русском 13:51
На Украине завершился второй тур выборов президента. По данным национального экзитпола, побеждает кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский с результатом в 73,2%. Его оппонент и действующий глава государства Пётр Порошенко набрал 25,3%.
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ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов.
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Бывший замначальника украинского Генштаба ВСУ, украинский генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко призвал захватить часть России.
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Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
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Без выреза экрана и с тройной камерой: опубликованы живые фото флагманского смартфона Meizu 16T
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Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II
Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
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В штаб Зеленского пришла полиция
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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
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Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
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Дубль Велы помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Сиэтл»
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О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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СМИ: Ковачич не по карману «Зениту». Замену ему найдут в «Фенербахче»
По информации Fotospor, полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич не перейдет в «Зенит» в ближайшее трансферное окно.
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Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
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В Кемерове горели два общежития
В Кемерове горели два общежития. В соцсетях появились фото и видео пожаров.
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Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
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В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек
Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.
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Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье
События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
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Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
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