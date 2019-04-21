Политика
Зеленский победил во всех регионах УкраиныУкраина.ру 13:56
Западная, Центральная, Южная и Восточная Украина поддержали кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского Телеканал "112 Украина" опубликовал данные голосования по регионам.
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Происшествия
У петербурженки угнали машину с таксой внутри
Обновлено в 09:56
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Космос
Академия наук Белоруссии и «Роскосмос» договорились о сотрудничестве
Национальная академия наук Белоруссии и корпорация "Роскосмос" договорились о развитии сотрудничества, сообщила пресс-служба посольства республики в РФ.
Обновлено в 11:36
Общество
Житель Канады выиграл джекпот национальной лотереи в размере $10 млн
Канадец выиграл в популярную национальную лотерею "6 из 49" 13,4 млн канадских долларов ($10 млн).
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено в 08:57
Политика
Порошенко признал поражение на президентских выборах
Пока еще действующий глава Украины Петр Порошенко признал поражение в президентских выборах 2019 года, но заявил, что не уйдет из политики и никогда не будет сдаваться.
Обновлено в 13:44
Игры
Разработчик Spider-Man раскрыл пасхалку, которую игроки сами не нашли
Spider-Man вышла 7 сентября 2018 года, у игры оценка 87/100 на Metacritic. Наш игрок поедет на ЧМ по Fortnite.
Обновлено в 03:04
Авто
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено в 04:00
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика
Лавров объяснил, почему в 2014 году Россия признала выборы на Украине
В интервью телеканалу «Звезда» глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что в 2014-м году российская сторона признала президентские выборы на Украине, так как ставший главой государства Петр Порошенко обещал в короткие сроки разрешить конфликт в стране.
Обновлено в 07:38
Политика
Выборы президента Северной Македонии прошли без инцидентов
Волеизъявление на выборах президента Северной Македонии проходило в воскресенье с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск), правом голоса обладали немногим более 1,8 миллиона граждан, которые голосовали на 3 тысячах 480 участках.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II
Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем и дочкой
На снимке запечатлены Татьяна с дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым.
Обновлено в 06:49
Общество
Черепаха на завтрак, любовница, свекровище. Как живут россиянки в Китае?
Главным же препятствием при первых шагах жизни в Китае для россиянок является кухня.
Обновлено в 17:06
Космос
Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году
Новый набор в отряд звездоплавателей объявит в 2019 году Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина.
Обновлено 18 апреля в 18:58
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, заявил, что «задачей номер один» для него станет возвращение домой арестованных в России моряков.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Российские военные проведут наблюдательный полет над США
Группа российских инспекторов планирует совершить наблюдательный полет на самолете Ту-214ОН над территорией США, сообщает газета Вооруженных сил "Красная звезда" со ссылкой на начальника национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено в 18:33
Религия
Для православных христиан наступило Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Макрон поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие
В Петербурге создали ракету-дрон для уничтожения беспилотников
Петербургские специалисты создали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:21
Общество
Компания «Мастер Плюс» предлагает сахалинцам построить дом и создать в нем уют
Обновлено в 18:07
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов на следующей неделе подписать закон о языке после его принятия Верховной радой.
Обновлено в 15:13
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
"Валенсия" в гостях обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:55
Футбол
«Урал» переиграл «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 16:54
Политика
Эксперты спрогнозировали отношения Москвы и Киева при Зеленском
В свою очередь, белорусский эксперт Александр Шпаковский дал прогноз РИА Новости, в котором предположил, что дальнейшее развитие отношений Москвы и Киева может пойти «по грузинскому сценарию».
Обновлено в 17:51