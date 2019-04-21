Зеленский победил во всех регионах УкраиныУкраина.ру 13:56

Западная, Центральная, Южная и Восточная Украина поддержали кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского Телеканал "112 Украина" опубликовал данные голосования по регионам.

Зеленский победил во всех регионах Украины

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