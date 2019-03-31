Зеленский победил в первом туре выборов президента УкраиныМосковский Комсомолец 13:19

Шоумен Владимир Зеленский и президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства, свидетельствуют данные экзитполов телеканала "112.Украина".

с чего всё началось

За Зеленского проголосовали 30,1%. Второе место с результатом 18,5% занял Петр Порошенко. На третьей строчке расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко - 14% .

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