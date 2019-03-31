Политика

Зеленский победил в первом туре выборов президента УкраиныМосковский Комсомолец 13:19

За Зеленского проголосовали 30,1%. Второе место с результатом 18,5% занял Петр Порошенко. На третьей строчке расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко - 14% .
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с чего всё началось

Экзитпол: Зеленский и Порошенко проходят во второй тур выборов

Шоумен Владимир Зеленский и президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства, свидетельствуют данные экзитполов телеканала "112.Украина".
РИА Новости13:03

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В СФ уверены, что второй тур выборов на Украине состоится, несмотря на вбросы

Life.ru12:23

Порошенко и Зеленский, по данным exit poll, выходят во второй тур выборов

ФАН13:37

Порошенко и Зеленский прошли во второй тур выборов по данным exit poll

ТК Звезда13:10

Экзит-поллы: Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов на Украине

Аргументы и Факты14:28

EXIT POLL: За пост президента Украины поборются Зеленский и Порошенко

РЕН ТВ13:04

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

РИА Новости12:38

Порошенко после данных exit poll заговорил о «европейскости» Украины

Московский Комсомолец13:40
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Происшествия

Жильцы 500 московских квартир остались без света

Жильцы 500 квартир в московском районе Гольяново вечером в воскресенье, 31 марта, остались без света.
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Игры

ESRB: Yakuza Kiwami 2 доберётся до РС

Американское рейтинговое агентство ESRB выдало возрастную квалификацию РС-версии Yakuza Kiwami 2, которая ещё не была официально анонсирована SEGA.
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Политика

В Сети опубликованы первые экзитполы с выборов на Украине

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ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одной из главных сенсаций стал результат матча ЦСКА – "Уфа".
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Автоспорт

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Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал обнаженное фото

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Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче Примеры

«Валенсия» одержала победу над «Севильей» в матче 29-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

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Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 16%

По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Футбол

Мурад Мусаев: «Краснодар» был профессионален и не дал шанса «Анжи»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог победы над «Анжи» (5:0) в матче 21-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:12
Политика

Пореченков ответил на оскорбления Зеленского

Обновлено в 11:57
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Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
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Ученые снова заговорили о гибели человечества.
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Политика

Зеленский с иронией отнесся к лидерству в президентской гонке

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое лидерство на президентских выборах после публикации первых экзитполов.
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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда

Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву

После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
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Армия и оружие

Французский эксперт рассказал о причинах успеха России в Сирии

Французский эксперт Роман Ломбарди в авторской статье для издания Kapitalis заявил, что Россия одержала победу в Сирии благодаря проработанной стратегии.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Два человека погибли в перестрелке на избирательном участке в Турции

Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века

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Порошенко призвал электорат Зеленского перейти на свою сторону

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал электорат кандидата Владимира Зеленского перейти на свою сторону.
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В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.
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Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
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Двое детей погибли в результате торнадо в Китае

Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:24
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

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Политика

Украинцы выстроились в очереди для голосования за рубежом

В России все участки для голосования закрыты. В Польше голосование в самом разгаре.
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В Сети появились рендеры Lada Vesta Roadster

Независимые художники опубликовали в Сети свои последние разработки в области дизайна отечественной модели Lada Vesta.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Сатановский объяснил причину «истерики» НАТО из-за Крыма

Жесткая реакция США и НАТО на воссоединение Крыма с Россией обусловлена тем, что Североатлантический альянс не смог "прибрать к рукам" полуостров.
Обновлено в 13:32
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Энрике Иглесиас рассмешил поклонников новым видео с участием своих детей

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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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