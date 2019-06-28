Зеленский попросил Путина освободить украинских моряковИзвестия вчера в 09:54

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Об этом он заявил на брифинге в Киеве в четверг, 27 июня.

Происшествия Против директора компании «Рольф» возбудили уголовное дело СК РФ в махинациях подозревает Сергея Петрова. Он является основателем предприятия «Рольф».

Политика В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.

Общество Васильева призвала обновить воспитательные программы Воспитательные программы в России необходимо обновить и выстроить системную работу, чтобы процесс воспитания проходил комплексно и активно задействовал учебные заведения, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Политика Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Армия и оружие В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ 53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.

Происшествия Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13 В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.

Происшествия РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.

Футбол Полузащитник «Ливерпуля» перешёл в «Спортинг» «Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Рафаэла Камашу в лиссабонский «Спортинг».

Экономика В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.

Финансы Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.

Политика Путин проводит встречу с Терезой Мэй Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит следующую встречу на полях саммита «Большой двадцатки».

Энергетика Белоруссия вытеснила из Дружбы 705.000 тонн грязной нефти Поступление загрязненной нефти привело к приостановке транзита по Дружбе более чем на месяц.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Космос Российские космонавты выйдут в открытый космос в ноябре Космонавты из РФ выйдут в открытый космос 20 ноября 2019 года.

Происшествия В Иркутской области из-за паводка погибли два человека В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.

Общество В Италии три человека стали жертвами жары Присвоение "красного" уровня метеоопасности означает, что летний зной, который часто сопровождается высокой влажностью и сильной духотой, представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.

Общество Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.

Транспорт Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».

Финансы Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).

Экономика Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.

Шоу-бизнес Лобода обнародовала кадры со свадьбы В Instagram певица опубликовала фотографию, сделанную в автомобиле. Светлана запечатлена со старшей дочерью Евой.