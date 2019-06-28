Политика
Зеленский попросил Путина освободить украинских моряковИзвестия вчера в 09:54
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Об этом он заявил на брифинге в Киеве в четверг, 27 июня.
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Происшествия
Против директора компании «Рольф» возбудили уголовное дело
СК РФ в махинациях подозревает Сергея Петрова. Он является основателем предприятия «Рольф».
Обновлено вчера в 12:11
Политика
В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:30
Общество
Васильева призвала обновить воспитательные программы
Воспитательные программы в России необходимо обновить и выстроить системную работу, чтобы процесс воспитания проходил комплексно и активно задействовал учебные заведения, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 04:02
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13
В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.
Обновлено в 03:21
Происшествия
РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении
На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Футбол
Полузащитник «Ливерпуля» перешёл в «Спортинг»
«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Рафаэла Камашу в лиссабонский «Спортинг».
Обновлено в 02:22
Экономика
В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье
Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
Обновлено в 02:02
Финансы
Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой
Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Политика
Путин проводит встречу с Терезой Мэй
Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит следующую встречу на полях саммита «Большой двадцатки».
Обновлено в 04:18
Энергетика
Белоруссия вытеснила из Дружбы 705.000 тонн грязной нефти
Поступление загрязненной нефти привело к приостановке транзита по Дружбе более чем на месяц.
Обновлено в 04:00
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Космос
Российские космонавты выйдут в открытый космос в ноябре
Космонавты из РФ выйдут в открытый космос 20 ноября 2019 года.
Обновлено в 03:48
Политика
Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Иркутской области из-за паводка погибли два человека
В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Общество
В Италии три человека стали жертвами жары
Присвоение "красного" уровня метеоопасности означает, что летний зной, который часто сопровождается высокой влажностью и сильной духотой, представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.
Обновлено в 01:42
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Футбол
Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе
Обновлено в 03:22
Транспорт
Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 20:30
Финансы
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес
Лобода обнародовала кадры со свадьбы
В Instagram певица опубликовала фотографию, сделанную в автомобиле. Светлана запечатлена со старшей дочерью Евой.
Обновлено в 02:06
Наука
Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться
Ученые из Американского геофизического союза провели анализ предыдущих работ, посвященных нервной системе осьминогов, объединили их с собственными изысканиями и представили результаты в пресс-релизе, выпущенном к выступлению на Астробиологической научной конференции 2019 года, которая проходит с 24 по 28 июня в Сиэтле (США).
Обновлено 26 июня в 03:00