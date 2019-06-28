Политика

Зеленский попросил Путина освободить украинских моряковИзвестия вчера в 09:54

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Об этом он заявил на брифинге в Киеве в четверг, 27 июня.
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Зеленский попросил Путина освободить украинских моряков

Газета.Ruвчера в 20:00

Зеленский обиделся на «слишком самостоятельный» МИД Украины

Вести.Ruвчера в 18:29

Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков»

ТАССвчера в 09:48

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

RT на русскомвчера в 09:53

Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряков

РБКвчера в 09:49

Зеленский призвал Путина вернуть домой украинских моряков

Коммерсантъвчера в 10:17

Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков

РИА Новостивчера в 09:34
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Происшествия

Против директора компании «Рольф» возбудили уголовное дело

СК РФ в махинациях подозревает Сергея Петрова. Он является основателем предприятия «Рольф».
Обновлено вчера в 12:11
Политика

В Осаке завершилась встреча Трампа и Путина

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке завершилась.
Обновлено в 02:30
Общество

Васильева призвала обновить воспитательные программы

Воспитательные программы в России необходимо обновить и выстроить системную работу, чтобы процесс воспитания проходил комплексно и активно задействовал учебные заведения, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 04:02
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие

В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ

53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

Число фигурантов по делу о загрязнении в «Дружбе» увеличилось до 13

В уголовном деле, возбуждённом по факту загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», появились три новых фигуранта.
Обновлено в 03:21
Происшествия

РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» перешёл в «Спортинг»

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Рафаэла Камашу в лиссабонский «Спортинг».
Обновлено в 02:22
Экономика

В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье

Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
Обновлено в 02:02
Финансы

Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой

Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
Политика

Путин проводит встречу с Терезой Мэй

Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит следующую встречу на полях саммита «Большой двадцатки».
Обновлено в 04:18
Энергетика

Белоруссия вытеснила из Дружбы 705.000 тонн грязной нефти

Поступление загрязненной нефти привело к приостановке транзита по Дружбе более чем на месяц.
Обновлено в 04:00
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым

Обновлено в 04:17
Космос

Российские космонавты выйдут в открытый космос в ноябре

Космонавты из РФ выйдут в открытый космос 20 ноября 2019 года.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Киркоров запустил в Сети новый челлендж «Жизнь без комплексов»

Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес

Садальский поведал о последней воле скончавшейся Аллы Покровской

Обновлено в 03:45
Политика

Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара»

Обновлено в 04:07
Происшествия

«Ангара» попросит наградить экипаж Ан-24 за спасение пассажиров

Обновлено в 03:38
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка погибли два человека

В Иркутской области в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реках погибли два жителя деревни Евдокимовка Тулунского района.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию

Обновлено в 04:27
Общество

В Италии три человека стали жертвами жары

Присвоение "красного" уровня метеоопасности означает, что летний зной, который часто сопровождается высокой влажностью и сильной духотой, представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.
Обновлено в 01:42
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Футбол

Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе

Обновлено в 03:22
Транспорт

Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка

Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 20:30
Финансы

Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году

Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Лобода обнародовала кадры со свадьбы

В Instagram певица опубликовала фотографию, сделанную в автомобиле. Светлана запечатлена со старшей дочерью Евой.
Обновлено в 02:06
Наука

Показано, что щупальца осьминога сами решают, как двигаться

Ученые из Американского геофизического союза провели анализ предыдущих работ, посвященных нервной системе осьминогов, объединили их с собственными изысканиями и представили результаты в пресс-релизе, выпущенном к выступлению на Астробиологической научной конференции 2019 года, которая проходит с 24 по 28 июня в Сиэтле (США).
Обновлено 26 июня в 03:00
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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