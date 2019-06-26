Армия и оружие
Зеленский переводит украинскую армию под стандарты НАТОУтро.ru 09:52
Наверное, стоит напомнить, что еще только в марте Владимир Александрович заявлял, что решение о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз должны принимать граждане страны посредством референдума.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 16:04, Вашингтон
Политика
ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации
Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Актер сериала «Кадетство» Сергей Жолобов сдал ДНК-тест на отцовство
Актер запомнился зрителям благодаря роли в сериале «Кадетство» – там он играл папу одного из курсантов.
Обновлено в 14:17
Авто
Кросс-хэтч Kia XCeed не заявлен к производству в России
В третьем квартале нынешнего года кросс-хэтч появится на европейском рынке, однако запуск в России пока под вопросом.
Обновлено в 14:00
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Политика
Делегации шести стран заявили о желании покинуть ПАСЕ после возвращения России
Делегации семи стран-членов ПАСЕ в среду, 26 июня, заявили о совместных действиях в ответ на безусловное подтверждение полномочий и возвращение всех прав в Ассамблее российской делегации, сообщает Европейская правда.
Обновлено в 15:03
Наука
Рожки да ножки
В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес
Михаил Пореченков утопил квадроцикл
Михаил Пореченков утопил в реке квадроцикл во время "покатушек".
Обновлено в 11:40
Общество
В России могут понизить возраст совершеннолетия
В России могут понизить возраст совершеннолетия Граждан РФ предложили пораньше признавать взрослыми.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином
По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.
Обновлено в 06:39
Экономика
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями
Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями Единственное, он переживает, как общество отнесется к этому.
Обновлено в 13:19
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Политика
Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Музыка
Погиб бывший гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 04:04
Происшествия
Глава МВД предложил ввести конфискацию машин у пьяных водителей
Глава МВД Владимир Колокольцев предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которых поймали за рулем в пьяном виде.
Обновлено в 08:19
Экономика
В Казахстане власти погасят кредиты социально уязвимым заемщикам
Речь идет о кредитах на сумму не более 790 долларов на человека Правительство Казахстана погасит потребительские кредиты социально уязвимым заемщикам.
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму
«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым», — говорится в тексте документа.
Обновлено в 08:28
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Авто
Dodge тизером анонсировал новую модель в исполнении SRT
Оказывается, они были правдивы, так как Dodge только что выпустила короткий видео-тизер, демонстрирующий новую версию Charger.
Обновлено в 08:53
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца
В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия.
Обновлено в 15:18
Футбол
Эсекьель Понсе: «В „Спартаке“ собираюсь молчать и работать»
Новичок «Спартака» Эсекьель Понсе поделился первыми впечатлениями от тренировок с командой, а также рассказал, что в Аргентине его сравнивали с Лионелем Месси.
Обновлено в 11:11
Путешествия
В Грузии остается 930 организованных туристов из России
В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Авто
Skoda Scala получила версию G-TEC
В отличие от более крупной Octavia, в которой используется четырехцилиндровый 1,5-литровый двигатель, Scala G-TEC основана на маленьком трехцилиндровом 1,0-литровом агрегате, который выдает скромные 90 л.с. мощности и 160 Нм крутящего момента через 6-ступенчатую механическую коробку передач.
Обновлено в 03:58
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Единоборства
Борец Хизриев посвятил золотую медаль Европейских игр родителям
Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев посвятил родителям золотую медаль Европейских игр в Минске.
Обновлено в 14:35