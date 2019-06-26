Армия и оружие

Зеленский переводит украинскую армию под стандарты НАТОУтро.ru 09:52

Наверное, стоит напомнить, что еще только в марте Владимир Александрович заявлял, что решение о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз должны принимать граждане страны посредством референдума.
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Зеленский поручил начать с 2020 года внедрение стандартов НАТО в ВС Украины

ТАСС09:15

Зеленский потребовал перевести армию Украины на стандарты НАТО

Газета.Ru08:56

Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО

Lenta.ru08:10

Зеленский потребовал поторопиться с внедрением стандартов НАТО в армии

РБК08:31

В будущем году на Украине начнется внедрение стандартов и процедур НАТО в Вооруженных силах

Эхо Москвы08:31

В Совфеде прокомментировали слова Зеленского о стандартах НАТО в ВСУ

RT на русском09:18

Зеленский поручил внедрить стандарты НАТО в ВСУ

Rambler News Service08:33
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 16:04, Вашингтон
Политика

ПАСЕ не избрала Слуцкого вице-президентом организации

Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой на вопрос РБК, «не дразнит ли Россия ассамблею», выдвигая Слуцкого кандидатом в вице-президенты, как минимум тем, что он находится под европейскими санкциями, ответил: «Нет, Леонид Слуцкий — председатель комитета по международным делам в Госдуме, этим и объясняется его выбор как кандидата».
Обновлено в 14:23
Общество

Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Актер сериала «Кадетство» Сергей Жолобов сдал ДНК-тест на отцовство

Актер запомнился зрителям благодаря роли в сериале «Кадетство» – там он играл папу одного из курсантов.
Обновлено в 14:17
Авто

Кросс-хэтч Kia XCeed не заявлен к производству в России

В третьем квартале нынешнего года кросс-хэтч появится на европейском рынке, однако запуск в России пока под вопросом.
Обновлено в 14:00
Политика

МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Политика

Делегации шести стран заявили о желании покинуть ПАСЕ после возвращения России

Делегации семи стран-членов ПАСЕ в среду, 26 июня, заявили о совместных действиях в ответ на безусловное подтверждение полномочий и возвращение всех прав в Ассамблее российской делегации, сообщает Европейская правда.
Обновлено в 15:03
Наука

Рожки да ножки

В странах — участниках ВОЗ новый пересмотр вступит в силу с 2022 года.
Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Михаил Пореченков утопил квадроцикл

Михаил Пореченков утопил в реке квадроцикл во время "покатушек".
Обновлено в 11:40
Общество

В России могут понизить возраст совершеннолетия

В России могут понизить возраст совершеннолетия Граждан РФ предложили пораньше признавать взрослыми.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином

По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Предусмотренное Минскими соглашениями разведение сил и средств началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе, передаёт Луганский информационный центр.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы

Обновлено в 12:46
Экономика

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями

Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями Единственное, он переживает, как общество отнесется к этому.
Обновлено в 13:19
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Политика

Украинскую делегацию нецензурно обругали в курилке ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с раздражением и злостью отреагировали на поведение украинской делегации во время голосования за возвращение России в состав этой международной организации.
Обновлено в 06:41
Музыка

Погиб бывший гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:04
Происшествия

Глава МВД предложил ввести конфискацию машин у пьяных водителей

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которых поймали за рулем в пьяном виде.
Обновлено в 08:19
Экономика

В Казахстане власти погасят кредиты социально уязвимым заемщикам

Речь идет о кредитах на сумму не более 790 долларов на человека Правительство Казахстана погасит потребительские кредиты социально уязвимым заемщикам.
Обновлено в 07:23
Политика

Зеленский назначил своего «постпреда» в Крыму

«Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым», — говорится в тексте документа.
Обновлено в 08:28
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Авто

Dodge тизером анонсировал новую модель в исполнении SRT

Оказывается, они были правдивы, так как Dodge только что выпустила короткий видео-тизер, демонстрирующий новую версию Charger.
Обновлено в 08:53
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество

Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца

В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия.
Обновлено в 15:18
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Горсуд смягчил наказание Барсукову за организацию «Тамбовской ОПГ»

Обновлено в 14:16
Футбол

Эсекьель Понсе: «В „Спартаке“ собираюсь молчать и работать»

Новичок «Спартака» Эсекьель Понсе поделился первыми впечатлениями от тренировок с командой, а также рассказал, что в Аргентине его сравнивали с Лионелем Месси.
Обновлено в 11:11
Путешествия

В Грузии остается 930 организованных туристов из России

В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Авто

Skoda Scala получила версию G-TEC

В отличие от более крупной Octavia, в которой используется четырехцилиндровый 1,5-литровый двигатель, Scala G-TEC основана на маленьком трехцилиндровом 1,0-литровом агрегате, который выдает скромные 90 л.с. мощности и 160 Нм крутящего момента через 6-ступенчатую механическую коробку передач.
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Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Единоборства

Борец Хизриев посвятил золотую медаль Европейских игр родителям

Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев посвятил родителям золотую медаль Европейских игр в Минске.
Обновлено в 14:35
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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