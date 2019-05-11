Политика
Зеленский пересмотрит «одиозные решения» ПорошенкоТАСС 05:25
Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.
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Наша команда Зеленского отслеживает все назначения. Одиозные решения пересмотрим.
— Александр Данилюк, украинский общественный деятельУралПолит.Ru 07:13
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