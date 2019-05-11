Политика

Зеленский пересмотрит «одиозные решения» ПорошенкоТАСС 05:25

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.
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Александр Данилюк
Наша команда Зеленского отслеживает все назначения. Одиозные решения пересмотрим.
— Александр Данилюк, украинский общественный деятельУралПолит.Ru 07:13

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Зеленский отменит «одиозные» законы Порошенко

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Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко, заявили в его штабе

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Московский Комсомолец05:45

Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко

ТАСС05:25
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Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
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Россия получила контроль над экономикой Украины.
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Кино

В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

Николай Тарханов, известный режиссер, оператор и фотограф, скончался на 52-м году жизни.
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Происшествия

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Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
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"Георгиев будет играть против австрийцев в воскресенье", – приводит слова главного тренера сборной России Ильи Воробьева РИА Новости.
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Космос

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С завидной регулярностью ученые находят на ее просторах странные объекты, указывающие на существование на этом ледяном континенте внеземной жизни.
Обновлено вчера в 23:55
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В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737

В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
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Московский "Локомотив" нанес поражение казанскому "Рубину" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 13:57
Музыка

Лазарев провел вторую репетицию номера для Евровидения

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", в субботу провел вторую репетицию своего номера на музыкальной площадке в Тель-Авиве.
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Как утверждает Mirror, английский клуб активно интересовался футболистом и был близок к его приобретению в рамках летнего трансферного окна, но скаут «Красных дьяволов» Марсель Бут порекомендовал не делать ставку на де Лигта, так как он склонен к полноте, как и его отец.
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Армия и оружие

В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО

Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
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По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
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Музыка

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Американская газета The New York Times опубликовала список из 25 песен, которые, как предполагается, должны определить будущее современной музыки.
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Происшествия

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Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
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Общество

Россиян заставят пользоваться электроприборами по расписанию

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Обновлено вчера в 23:10
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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