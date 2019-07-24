Политика

Зеленский переназначил советника из команды ПорошенкоРБК 03:26

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. «Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины», — говорится в документе.
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Зеленский переназначил бывшего советника Порошенко

Lenta.ru04:32

Зеленский назначил своим советником дипломата, работавшего с Кучмой, Ющенко и Порошенко

ТАСС02:41

Зеленский назначил работавшего с Порошенко советника

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Советником Зеленского стал дипломат, работавший при четырёх президентах

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РБК03:26

Зеленский назначил работавшего с Кучмой и Ющенко советника

RT на русском03:19

Зеленский взял к себе на работу советника Порошенко

BFM.ru04:10
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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

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Как пройдет XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

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Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
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Экспозиция Космические первопроходцы рассказывает о результатах медико-биологических экспериментов с участием собак и других животных, об интересных и малоизвестных фактах, связанных с их полетами.
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Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет

Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
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Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне

Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
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В среду Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого поздравил своего узбекистанского коллегу с днем рождения.
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя встречу с рядом кандидатов в Мосгордуму, упрекнула их в незнании избирательного законодательства.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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