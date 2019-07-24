Политика
Зеленский переназначил советника из команды ПорошенкоРБК 03:26
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. «Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины», — говорится в документе.
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Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено вчера в 06:28
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Музыка
Как пройдет XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»
География стран — участниц фестиваля традиционно охватывает все части света.
Обновлено в 03:01
Экономика
Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн
В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае
Обновлено 22 июля в 15:18
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".
Обновлено в 04:24
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Космос
В Калуге откроется выставка «Космические первопроходцы»
Экспозиция Космические первопроходцы рассказывает о результатах медико-биологических экспериментов с участием собак и других животных, об интересных и малоизвестных фактах, связанных с их полетами.
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет
Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол
Виктория Лопырева может войти в руководство футбольного клуба
Российская модель Виктория Лопырева может войти в правление футбольного клуба. Какого именно, посол чемпионата мира 2018 не сообщила.
Обновлено в 04:37
Финансы
В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты
Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Политика
Президент Туркмении оказался жив
В среду Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого поздравил своего узбекистанского коллегу с днем рождения.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Российские БМП и БТР получат новые пушки
Как сообщает информационное агентство, варианты новых пушек для БТР и БМП были продемонстрированы на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 03:57
Политика
Памфилова заявила о невежестве ряда кандидатов в Мосгордуму
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя встречу с рядом кандидатов в Мосгордуму, упрекнула их в незнании избирательного законодательства.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
В Госдуме предложили письменно подтверждать отказ от «Скорой помощи»
Предполагается приравнять вызов помощи к согласию на ее оказание, а отказ от предоставляемой помощи подтверждать в письменном виде.
Обновлено в 01:48
Происшествия
СКР просят проверить движение «Пила» после убийства ЛГБТ-активистки
Убитая 21 июля в Петербурге ЛГБТ-активистка Елена Григорьева значилась в списке потенциальных жертв сообщества "Пила".
Обновлено в 04:44
Происшествия
Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Политика
В России создается единая база данных граждан
Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено вчера в 05:47
Единоборства
Глава UFC отказался давать контракт победившему россиянину
Победа Курамагомедову была присуждена по раздельному решению судей. Однако президент UFC Дана Уайт отказался давать ему контракт.
Обновлено в 02:24
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Наука
Назван смертельно опасный популярный продукт
Отмечается, что с 1974 года эксперты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячах продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.
Обновлено в 02:31
Футбол
Асенсио может пропустить сезон из-за разрыва крестообразных связок
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может пропустить сезон из-за разрыва крестообразных связок левого колена.
Обновлено в 02:08
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.
Обновлено в 04:17
Энергетика
ЛУКОЙЛ прикупит сернистого газа
ЛУКОЙЛ в октябре планирует подписать соглашение с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) о вхождении в проект Ghasha по добыче газа на шельфе ОАЭ.
Обновлено вчера в 18:39