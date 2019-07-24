Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. «Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины», — говорится в документе.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Экономика Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Происшествия СК возбудил дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми» Следователи возбудили против начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми".

Экономика Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.

Космос В Калуге откроется выставка «Космические первопроходцы» Экспозиция Космические первопроходцы рассказывает о результатах медико-биологических экспериментов с участием собак и других животных, об интересных и малоизвестных фактах, связанных с их полетами.

Происшествия Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.

Происшествия Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.

Футбол Виктория Лопырева может войти в руководство футбольного клуба Российская модель Виктория Лопырева может войти в правление футбольного клуба. Какого именно, посол чемпионата мира 2018 не сообщила.

Финансы В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.

Политика Президент Туркмении оказался жив В среду Бердымухамедов провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого поздравил своего узбекистанского коллегу с днем рождения.

Армия и оружие Российские БМП и БТР получат новые пушки Как сообщает информационное агентство, варианты новых пушек для БТР и БМП были продемонстрированы на форуме «Армия-2019».

Политика Памфилова заявила о невежестве ряда кандидатов в Мосгордуму Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя встречу с рядом кандидатов в Мосгордуму, упрекнула их в незнании избирательного законодательства.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Политика В Госдуме предложили письменно подтверждать отказ от «Скорой помощи» Предполагается приравнять вызов помощи к согласию на ее оказание, а отказ от предоставляемой помощи подтверждать в письменном виде.

Происшествия СКР просят проверить движение «Пила» после убийства ЛГБТ-активистки Убитая 21 июля в Петербурге ЛГБТ-активистка Елена Григорьева значилась в списке потенциальных жертв сообщества "Пила".

Происшествия Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В России создается единая база данных граждан Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.

Единоборства Глава UFC отказался давать контракт победившему россиянину Победа Курамагомедову была присуждена по раздельному решению судей. Однако президент UFC Дана Уайт отказался давать ему контракт.

Здоровье У 37-летней петербурженки родилась четверня Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Наука Назван смертельно опасный популярный продукт Отмечается, что с 1974 года эксперты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячах продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.

Футбол Асенсио может пропустить сезон из-за разрыва крестообразных связок Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может пропустить сезон из-за разрыва крестообразных связок левого колена.

Экономика Россияне стали экономить на стиральном порошке Больше всего россияне стали экономить на кондиционерах для белья.