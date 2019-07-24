Политика
Зеленский переназначил бывшего советника ПорошенкоLenta.ru 04:32
Президент Украины Владимир Зеленский заново назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины. «Назначить Демченко Руслана Михайловича советником президента Украины», — говорится в документе.
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Зеленский назначил своим советником политика, работающего с Порошенко, Ющенко и Кучмой
Комсомольская правда06:19
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Энергетика
«Новатэк» ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в ЯНАО
"Новатэк" ввел в эксплуатацию Южно-Хадырьяхинское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с проектным уровнем добычи 1 миллиард кубометров газа в год, сообщила в среду компания.
Обновлено в 03:20
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
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На Кубани мужчина посадил на цепь своего маленького сына
Обновлено 22 июля в 12:47
Общество
Москвичей предупредили о перепадах температуры на выходных
Ранее главный специалист Московского метеобюро сообщила РИА Новости, что на следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание, температура резко понизится примерно на 10 градусов и составит не выше 14-15 градусов тепла днем.
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Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
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Экономика
Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жилья
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья.
Обновлено в 06:10
Общество
Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО
Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Экономика
Российские банки хотят получить право приостанавливать решения ЦБ
Ассоциация банков России (АБР) планирует в сентябре обратиться в Центробанк с просьбой предоставить банкам право приостанавливать решение регулятора, если они не согласны с выводами ЦБ, сообщил вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков «РИА Новости».
Обновлено в 04:47
Транспорт
Муринскую дорогу в Петербурге перекроют на три дня
Обновлено в 05:07
Происшествия
СК завел дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:04
Авто
Ducati расширяет дилерскую сеть в России
Компания Ducati планирует масштабное расширение дилерской сети и объявляет конкурс среди компаний, специализирующихся на ведении мотоциклетного и автомобильного бизнеса в России.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Попавшую в больницу девочку из Ленобласти били кухонным молотком
Трехлетнюю девочку, которую несколько дней назад нашли в подъезде дома в поселке Мга Ленинградской области с разбитой головой, били молотком для отбивания мяса.
Обновлено в 03:28
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании
«Джонсон, как ожидается, станет новым премьер-министром, так что вероятность жесткого Brexit реальна», – сказал Reuters до объявления результатов голосования Такуя Канда, директор по аналитике Gaitame.Com Research Institute в Токио.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Бастующие крановщики организуют в Казани всероссийскую сходку
Казанские крановщики, которые протестуют против работы в условиях нарушения техники безопасности и трудового кодекса, организуют слёт рабочих, которые находятся в такой же ситуации.
Обновлено в 06:00
Энергетика
«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефть
Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций грузоотправителям (нефтяникам) за загрязнение трубопровода «Дружба», сообщила госкомпания .
Обновлено в 06:18
Авто
BMW начала тесты 2-Series Gran Coupe
Компания BMW показала новое 4-дверное купе 2-Series Gran Coupe — автомобиль, проходящий предсерийные испытания, представлен в камуфляже.
Обновлено в 05:31
Политика
От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией
Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны.
Обновлено вчера в 20:44
Игры
Игорная комиссия Великобритании не признала лутбоксы азартной игрой
Глава Игорной комиссии Великобритании Нил Макартур (Neil McArthur) заявил, что ведомство выступило против приравнивания лутбоксов к разновидности азартных игр.
Обновлено в 05:05
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.
Обновлено вчера в 08:17
Хоккей
Хоккеист Бобровский поддержал Панарина после слов о Путине
Обновлено вчера в 16:48
Экономика
Deutsche Bank понес миллиардные убытки во втором квартале
По итогам второго квартала Deutsche Bank потерял еще больше, чем ожидалось: убыток концерна составил €3,15 млрд.
Обновлено в 02:15
Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено вчера в 10:43