Политика

Зеленский передал в Раду законопроект об импичментеRT на русском 07:55

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства. Об этом рассказал представитель украинского лидера Руслан Стефанчук.
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Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

РБК08:34

Зеленский и Порошенко подали в Раду два закона об импичменте

Вести.Ru07:59

Администрация Зеленского внесла в Раду инициативу об импичменте президента

ТАСС07:40

Зеленский попросил Раду отменить депутатскую неприкосновенность

РИА Новости08:57

Зеленский внес закон об импичменте в Раду

Газета.Ru07:48

Зеленский внес в Раду проект закона об импичменте

REGNUM08:07

Владимир Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте президента

Говорит Москва07:51
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Армия и оружие

Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком

Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обновлено в 07:41
Общество

Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе

В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.
Обновлено в 01:41
Политика

Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина

Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Политика

Зеленский похвастался фото с шаурмой

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию с шаурмой.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Футбол

OverDrive: Edward может стать игроком Winstrike

Игрок Natus Vincere Иоанн Edward Сухарев может перейти в состав Winstrike Team по CS:GO. Об этом сообщил инсайдер Алексей OverDrive Бирюков.
Обновлено в 03:50
Общество

У почти половины российских семей денег хватает только на еду и одежду

В докладе ведомства о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвёртый квартал 2018 года указано, что у 48,2% российских семей хватает денег лишь на еду и одежду, а на товары длительного потребления их недостаточно.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

Из-за технических сбоев в некоторых школах Иванова не провели ЕГЭ

Другие источники информируют, что экзамен проведут завтра.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Здоровье

Пространство «Здоровое общество» впервые заработает на ПМЭФ

Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума заработает пространство «Здоровое общество».
Обновлено в 07:56
Театры

Константин Богомолов получил должность худрука Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:53
Общество

Роскачество проверило мясной фарш

У фарша нескольких торговых марок специалисты "Роскачества" выявили жилы, высокое содержание жировой и соединительной ткани, а заявленный на упаковке вес не соответствовал фактической массе только в одном продукте.
Обновлено в 02:51
Общество

Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Энергетика

Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»

Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Кино

Кит Харингтон попал в реабилитационный центр

Обновлено в 07:47
Политика

В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми

Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.
Обновлено в 08:31
Происшествия

СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца

Обновлено в 08:46
Космос

Запуск межпланетной станции «Венера-Д» запланировали на 2029 год

Запуск совместного проекта России и США - межпланетной автоматической станции "Венера-Д" - намечен на 2029 год.
Обновлено в 08:45
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

Обновлено в 04:39
Космос

Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки

Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Общество

Белых медведей из Московского зоопарка кормят «мороженым» из-за жары

Специальное мороженое, представляющее собой корм внутри льда, начали давать белым медведям в Московском зоопарке из-за жаркой погоды.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Обновлено в 07:18
Происшествия

За «пьяное» ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет

Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек.
Обновлено в 08:16
Футбол

«Зенит» упразднил должность президента

По информации Sport24, петербургский "Зенит" упразднил должность президента клуба.
Обновлено в 08:20
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Косовский спецназ потерял в сербских районах секретные документы

Спецназ самопровозглашенной республики Косово во время вторжения в сербские муниципалитеты на севере края потерял секретные документы, которые содержали подробную информацию о спецоперации, сообщила газета «Вечерне новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10
Политика

Украинская певица объявила о создании «женской партии»

Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии», с которой планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 08:13
Политика

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили получил у украинского консула в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину, на данный момент он отправляется в аэропорт.
Обновлено в 07:04
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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