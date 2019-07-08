Политика

Зеленский озвучил условие снятия блокады ДонбассаТелеканал 360° 15:55

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве сообщил на каких условиях может быть прекращена экономическая блокада Донбасса. Как сообщило РИА «Новости», глава Украины заявил, что действительно хочет прекратить войну и вернуть мир в страну.
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Зеленский назвал условия для снятия блокады с Донбасса

Московский Комсомолец10:36

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса

РБК11:56

Зеленский не исключает снятия экономической блокады с Донбасса

Коммерсантъ11:12

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

RT на русском11:09

Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса

РИА Новости11:09

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

ТАСС10:53

Условие Зеленского по снятию блокады с Донбасса оценили в Европе

Газета.Ru14:44
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 21:32, Вашингтон
Интернет

Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях

Перед публикацией комментария, где содержатся слова или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, она спрашивает у автора сообщения, «уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент.
Обновлено в 20:13
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Политика

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:07
Космос

Источник назвал дату следующего выхода астронавтов NASA в открытый космос

Следующий выход астронавтов NASA в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется в конце лета Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 14:29
Происшествия

Искалеченной ингушской девочке найдут приемную семью в республике

Семилетней девочке, которую со следами пыток изъяли из приемной семьи 4 июля, найдут благополучную приемную семью, предпочтение будет отдаваться тем, кто проживает в Ингушетии.
Обновлено в 11:39
Авто

Ford Bronco получил спецверсию Trail для сурового бездорожья

Бразильская компания Troller выпустила специальную версию внедорожника Ford Bronco (T4) Trail, предназначенную для езды по самому суровому бездорожью.
Обновлено в 12:00
Политика

Лукашенко оценил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Глава Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложение украинского лидера Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске.
Обновлено в 09:00
Экономика

Сыграют в бутылку: ведомства поддержали идею о приеме тары в магазинах

Минприроды и Минпромторг концептуально поддержали идею провести в российских магазинах эксперимент по приему у населения тары, в том числе полимерной и стеклянной, сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В центре Москвы произошло вооружённое ограбление

Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД, у водителя автомобиля похитили сумку с деньгами и документами.
Обновлено в 12:55
Политика

В США из предвыборной гонки вышел первый демократ

В США из предвыборной гонки вышел представитель Демократической партии конгрессмен от Калифорнии 38-летний Эрик Суолуэлл.
Обновлено в 17:57
Происшествия

В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 19:45
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Общество

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено в 18:30
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено в 20:41
Политика

Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии

Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Технологии

Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах

Экраноплан "Чайка", спроектированный в России, может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном и даже на аэродромах, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
Обновлено в 21:05
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено в 17:27
Общество

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено в 18:30
Политика

Минюст США готов поддержать Мюллера при отказе от выступления в Конгрессе

Барр подчеркнул, что его ведомство готово поддержать Мюллера, если тот откажется от выступления в Конгрессе США.
Обновлено в 21:02
Путешествия

Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд

Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.
Обновлено в 17:58
Здоровье

Врачи развеяли популярные мифы о гипертонии

Далеко не всегда гипертония дает о себе знать головной болью, тошнотой или головокружением.
Обновлено в 12:54
Футбол

«Урал» представил форму на новый сезон

Екатеринбургский «Урал» представил новую игровую форму на сезон-2019/20. Новым техническим спонсором команды стала компания Adidas.
Обновлено в 07:36
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Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе

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Обновлено в 08:36
Авто

«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде

В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика

Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 16:57
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