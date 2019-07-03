Политика
Зеленский назвал стоимость восстановления ДонбассаГазета.Ru 02:14
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина". По его словам, необходимо более €10 млрд евро. Зеленский пригласил всех зарубежных инвесторов на форум в Мариуполе, чтобы обсудить этот вопрос.
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Зеленский планирует провести инвестфорум по восстановлению Донбасса
Московский Комсомолецвчера в 19:08
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
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Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
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Кремль отказался полностью раскрыть обстоятельства гибели подводников
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Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
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Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
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Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей
Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
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Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро
Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.
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Лев Лещенко прокомментировал проезд машины Аллы Пугачевой по перрону
Известный российский певец Лев Лещенко прокомментировал инцидент с проездом автомобиля Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала.
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Шарапова снялась с матча первого круга на Уимблдоне
Шарапова в первом раунде играла против француженки Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле
По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
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Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
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Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
Обновлено в 05:26
Интернет
Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0
Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
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В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения
В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Кино
Советские фильмы покажут во дворах московских домов эпохи СССР
Обновлено в 02:23
Общество
Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти
Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06
Экономика
Сбербанк сменил куратора своей экосистемы
Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Якутии усилят безопасность на спортивных играх
Меры безопасности усилят на республиканских спортивных играх в Амгинском улусе Якутии, где обрушилось ограждение и пострадали девять человек, сообщили в администрации главы и правительства региона.
Обновлено в 00:32
Спорт
Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест
В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Транспорт
Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»
Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
ЖКХ
ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян
"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО
В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Футбол
Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖ
Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе объявил, что останется в парижском клубе на следующий сезон.
Обновлено в 03:23
Экономика
Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ
Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в июле
Обновлено вчера в 04:33
Общество
Губернатор Красноярска извинился за свои слова
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Дерипаска признался в контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по поводу его вмешательства в американские выборы.
Обновлено в 05:06