Политика

Зеленский назвал стоимость восстановления ДонбассаГазета.Ru 02:14

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает "112 Украина". По его словам, необходимо более €10 млрд евро. Зеленский пригласил всех зарубежных инвесторов на форум в Мариуполе, чтобы обсудить этот вопрос.
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Зеленский назвал стоимость восстановления Донбасса

Газета.Ru02:14

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

РИА Новостивчера в 17:34

Названа необходимая для восстановления Донбасса сумма

Lenta.ruвчера в 19:51

Зеленский озвучил необходимую сумму для восстановления Донбасса

ТК Звездавчера в 20:20

Зеленский планирует провести инвестфорум по восстановлению Донбасса

Московский Комсомолецвчера в 19:08

Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса

RT на русскомвчера в 18:25

Зеленский оценил восстановление Донбасса в 10 млрд евро

Взгляд.рувчера в 18:58
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Политика

Кремль отказался полностью раскрыть обстоятельства гибели подводников

Большая часть информации относительно пожара на глубоководном аппарате Минобороны является гостайной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Здоровье

Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Авто

Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей

Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:59
Экономика

Власти Екатеринбурга нашли деньги на строительство второй ветки метро

Администрация Екатеринбурга нашла дополнительные 150 млн рублей на программу развития метро до 2020 года, в том числе на проектирование второй ветки.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Лев Лещенко прокомментировал проезд машины Аллы Пугачевой по перрону

Известный российский певец Лев Лещенко прокомментировал инцидент с проездом автомобиля Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала.
Обновлено вчера в 12:23
Теннис

Шарапова снялась с матча первого круга на Уимблдоне

Шарапова в первом раунде играла против француженки Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Обратившаяся к Путину семья с Донбасса начала получать гражданство РФ

Обновлено в 05:10
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Обновлено в 05:26
Интернет

Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

Есть предположения, что это система, которую пока называют Lite OS.
Обновлено вчера в 13:12
Здоровье

В 13 российских регионах ВИЧ заразились более 1% населения

В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте», направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Обновлено в 00:30
Кино

Советские фильмы покажут во дворах московских домов эпохи СССР

Обновлено в 02:23
Общество

Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти

Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Представитель манси расшифровал таинственные знаки на перевале Дятлова

Обновлено в 04:29
Экономика

Сбербанк сменил куратора своей экосистемы

Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Якутии усилят безопасность на спортивных играх

Меры безопасности усилят на республиканских спортивных играх в Амгинском улусе Якутии, где обрушилось ограждение и пострадали девять человек, сообщили в администрации главы и правительства региона.
Обновлено в 00:32
Спорт

Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест

В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Транспорт

Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»

Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
ЖКХ

ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов шпионское ПО

В Сети появилась информация о том, что китайские пограничники начали шпионить за туристами, пересекающими границу в районе Синьцзян (Xinjiang).
Обновлено в 02:30
Футбол

Мбаппе сообщил, что останется в ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе объявил, что останется в парижском клубе на следующий сезон.
Обновлено в 03:23
Экономика

Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ

Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина.
Обновлено в 03:11
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в июле

Обновлено вчера в 04:33
Общество

Губернатор Красноярска извинился за свои слова

Обновлено вчера в 11:18
Политика

Дерипаска признался в контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по поводу его вмешательства в американские выборы.
Обновлено в 05:06
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