Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведениемГазета.Ru 00:16
Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
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Общество
Синоптики рассказали, что будет с погодой в июле
Синоптики Гисметео составили прогноз погоды на июль для российских регионов, сообщает «Эксперт».
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Грузия не намерена отказываться от торговли с Россией
Грузия не откажется от торговых отношений с РФ из-за временной отмены прямого авиасообщения между двумя странами и сокращения потока российских туристов.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека
Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
Обновлено в 00:19
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Единоборства
Джонс победил Сантоса разделенным решением судей
В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Общество
Почему человечество обречено питаться кузнечиками и жуками
Ответ известен: человечество стремительно увеличивается в численности, а кормовая база (простите уж за такой термин!) также стремительно сокращается.
Обновлено вчера в 22:21
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено 05 июля в 13:28
Общество
Более 90% украинцев перешли в режим экономии
Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Путешествия
В нашу гавань заходили корабли
Когда-то сюда заходили сотни судов, бороздящих просторы Волги.
Обновлено в 01:00
Общество
Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов
Обновлено вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала об отношениях с бывшим мужем
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам об отношениях с бывшим мужем Максимом Чернявским, с которым у них растет дочь Моника.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено вчера в 11:22
Авто
УАЗ вспомнил нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
Ульяновский автозавод (УАЗ) вспомнил в своей группе «ВКонтакте» об одной из самых интересных версий легендарной УАЗ «Буханки» (УАЗ-3303) – санитарном микроавтобусе САРЗ-2925, построенном Самарским авторемонтным заводом совместно с НТС ВАЗа в середине 90-х годов прошлого века.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини
Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Канделаки осудила запрет на использование смартфонов в школе
Телеведущая и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, что негативно относится к инициативе, запрещающей использовать смартфоны в школе.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар
Возгорание произошло в военном госпитале имени Бурденко в столице, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Обновлено вчера в 15:44
Политика
В Петербурге сотни оппозиционеров снимают с выборов
В Санкт-Петербурге кандидатам от оппозиционных партий отказывают в участии в муниципальных выборах.
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты
Xiaomi уличили в плагиате видеоролика Apple для рекламы Mimoji
Пользователи уличили компанию в плагиате: мало того, что аватары копируют идею Apple, так еще и производитель изменил в названии функции лишь одну букву.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено вчера в 10:52