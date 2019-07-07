Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведениемГазета.Ru 00:16

Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
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Странное поведение: украинцы заподозрили Зеленского в употреблении наркотиков

URA.Ru00:52

Странное поведение Зеленского озадачило пользователей соцсетей

РИА Новости00:26

Видео с гримасами Зеленского на совещании в Ужгороде рассмешило пользователей Сети

РЕН ТВвчера в 19:23

Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании

Взгляд.рувчера в 18:40

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Известиявчера в 20:56

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Газета.Ru00:16

Зеленский озадачил украинцев странными гримасами

News.ruвчера в 17:58
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Общество

Синоптики рассказали, что будет с погодой в июле

Синоптики Гисметео составили прогноз погоды на июль для российских регионов, сообщает «Эксперт».
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу

Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Обновлено вчера в 22:15
Политика

Иран приготовился захватить британский танкер

В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46
Политика

Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Грузия не намерена отказываться от торговли с Россией

Грузия не откажется от торговых отношений с РФ из-за временной отмены прямого авиасообщения между двумя странами и сокращения потока российских туристов.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека

Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
Обновлено в 00:19
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Единоборства

Джонс победил Сантоса разделенным решением судей

В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Общество

Почему человечество обречено питаться кузнечиками и жуками

Ответ известен: человечество стремительно увеличивается в численности, а кормовая база (простите уж за такой термин!) также стремительно сокращается.
Обновлено вчера в 22:21
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом

Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено 05 июля в 13:28
Общество

Более 90% украинцев перешли в режим экономии

Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Путешествия

В нашу гавань заходили корабли

Когда-то сюда заходили сотни судов, бороздящих просторы Волги.
Обновлено в 01:00
Общество

Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

Обновлено вчера в 04:56
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала об отношениях с бывшим мужем

Певица Анна Седокова рассказала поклонникам об отношениях с бывшим мужем Максимом Чернявским, с которым у них растет дочь Моника.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Общество

МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено вчера в 11:22
Авто

УАЗ вспомнил нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

Ульяновский автозавод (УАЗ) вспомнил в своей группе «ВКонтакте» об одной из самых интересных версий легендарной УАЗ «Буханки» (УАЗ-3303) – санитарном микроавтобусе САРЗ-2925, построенном Самарским авторемонтным заводом совместно с НТС ВАЗа в середине 90-х годов прошлого века.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини

Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Канделаки осудила запрет на использование смартфонов в школе

Телеведущая и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, что негативно относится к инициативе, запрещающей использовать смартфоны в школе.
Обновлено вчера в 07:26
Политика

РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар

Возгорание произошло в военном госпитале имени Бурденко в столице, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

В Петербурге сотни оппозиционеров снимают с выборов

В Санкт-Петербурге кандидатам от оппозиционных партий отказывают в участии в муниципальных выборах.
Обновлено вчера в 23:48
Гаджеты

Xiaomi уличили в плагиате видеоролика Apple для рекламы Mimoji

Пользователи уличили компанию в плагиате: мало того, что аватары копируют идею Apple, так еще и производитель изменил в названии функции лишь одну букву.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено вчера в 10:52
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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