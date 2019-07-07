Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведениемLenta.ru 00:43

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
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Ольга Скабеева
Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаРоссийский Диалог 04:07

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Скабеева назвала фейком видео со странным поведением Зеленского

News.ru03:43

"Что с Зеленским?": Скабеева прокомментировала видео с гримасами президента Украины

РЕН ТВ03:08

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

РИА Новости02:41

Неадекватное поведение Зеленского озадачило пользователей сети

Газета.Ru02:50

Соловьев и Скабеева удивились странному поведению Зеленского. «Жизнь — не сериал»

URA.Ru03:15

Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании

Взгляд.рувчера в 18:40

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Известиявчера в 20:56
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Общество

Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов

Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Политика

Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21

Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.
Обновлено в 01:47
Хоккей

«Адмирал» оригинально объявил о переходе шведского защитника Альмквиста

Защитник станет новым приобретением «Адмирала». Клуб из Владивостока оригинально представил новобранца.
Обновлено в 03:04
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ

Обновлено в 03:08
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив

Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

В Волгоградской области мотоциклист наехал на коляску с ребенком

Мотоциклист на пешеходном переходе наехал на детскую коляску с трехмесячным ребенком и скрылся с места ДТП в городе Камышин Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу

Обновлено вчера в 18:16
Экономика

Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов.
Обновлено вчера в 03:54
Футбол

Гендиректор «Зенита»: «Самое главное у нас начинается на следующих выходных»

В первом туре чемпионата России сезона-2019/20 «Зенит» 14 июля в Санкт-Петербурге сыграет с дебютантом РПЛ «Тамбовом».
Обновлено в 04:21
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:15
Происшествия

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 15:28
Авто

Названы топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле

Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и составили ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в июле 2019 года.
Обновлено в 01:18
Единоборства

Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC

Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Уфе из-за болезни пассажира

Ухудшение состояния здоровья пассажира стало причиной вынужденной посадки самолета в Уфе, сообщила пресс-служба уфимского аэропорта в воскресенье.
Обновлено в 03:14
Финансы

Официальный курс евро снизился до 71,54 рубля

Официальный курс евро на пятницу снизился на 6,14 копейки — до 71,542 рубля, курс доллара уменьшился на 9,38 копейки, до 63,4013 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено 04 июля в 09:23
Армия и оружие

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей

Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич

Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.
Обновлено вчера в 07:31
Игры

Star Wars: Knights of the Old Republic получает улучшенный с помощью AI пакет HD-текстур

Совсем недавно моддер "Red11BY" выпустил улучшенный с помощью AI ESRGAN пак HD-текстур для Star Wars: Knights of the Old Republic.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Большинство задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики

Обновлено вчера в 19:38
Авто

Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено вчера в 05:59
ЖКХ

В подтопленном Тулуне началась подача технической воды в дома

В подтопленном городе Тулун Иркутской области началась подача технической воды в дома.
Обновлено в 03:12
Авто

Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Официальные продажи новинки стартуют в «Поднебесной» уже через неделю, а пока стало известно, что первые экземпляры «паркетника» начали поступать в местные дилерские центры Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Гаджеты

В Play Store обнаружили опасное приложение для смартфонов Samsung

В Play Store обнаружили потенциально опасное приложение, ориентированное на владельцев смартфонов марки Samsung.
Обновлено вчера в 06:25
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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